 Plan de subsidio a combustibles: Arévalo da detalles
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Arévalo detalla plan de subsidio a combustibles

El alivio temporal será de Q8 por galón de diésel y Q5 para las gasolinas súper y regular.

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El presidente Bernardo Arévalo brinda detalles del subsidio aplicado para los combustibles., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo brinda detalles del subsidio aplicado para los combustibles. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este lunes, 20 de abril, acerca del subsidio aprobado recientemente por el Congreso de la República ante el aumento de los precios de los combustibles y señaló que próximamente se estará aplicando a nivel nacional. Asimismo, se refirió al manejo de fondos que se realiza para poder costear este aporte.

"Empezamos con buenas noticias. Gracias al trabajo conjunto realizado con el Congreso de la República y en apoyo directo a las familias guatemaltecas, esta mañana se publicó ya la sanción al decreto de subsidio a los combustibles, lo que da la pauta para tomar pronto las medidas que lleguen directamente a las familias en todo el país", expresó el mandatario.

Sus declaraciones se dieron durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde aseguró que este es un apoyo "muy directo y concreto" para los consumidores que consiste en: Q8 menos en el precio del galón de diésel y Q5 del galón de gasolinas súper y regular.

Aseguró que se trata de una ayuda efectiva para que las familias queden mejor protegidas ante el aumento al precio de estos productos que surgió derivado de las condiciones bélicas que tienen su origen al otro lado del mundo y que, según sus palabras, no se puede controlar desde aquí, pero que espera que pasen pronto para restablecer la normalidad en el funcionamiento del mercado de combustibles.

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La normativa establece un apoyo a los consumidores de Q8 para el galón de diésel y Q5 para las gasolinas regular y superior.

Aplicación del subsidio

El gobernante aseguró que el mecanismo de cómo va a funcionar el subsidio es "muy sencillo" y que se publicará información para que la población esté debidamente informada. Como primer punto, explicó que va a ser aplicado a los importadores del combustible verificados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En segundo lugar, mencionó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) será el responsable de implementar el subsidio para lograr la reducción de los precios que está buscada y, finalmente, compartió que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) verificará en el terreno que estos costos se reflejen en el precio final que los consumidores paguen en las gasolineras.

"El objetivo es claro: ir a proteger el bolsillo de las familias y que se refleje en las facturas al recargar el combustible en los expendios", mencionó. A la vez, enfatizó que habrá sanciones para aquellos casos donde no se cumpla con reflejar y trasladar este subsidio al usuario.

Readecuación del presupuesto

Arévalo mencionó que se están haciendo los procesos de reorganización del presupuesto para que esto no implique aumento de impuestos ni afecte programas estratégicos en beneficio del pueblo de Guatemala, principalmente los relacionados con áreas fundamentales como la salud, educación y seguridad.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, dejó en claro que los fondos no implican ni más endeudamiento ni la creación de nuevos tributos, sino que se están haciendo reordenamientos para contar con los fondos necesarios.

De acuerdo con las autoridades, se está avanzando para que todos los procesos tengan lugar en los próximos días con el objetivo de que el subsidio, que se aplicará por tres meses, empiece a correr a partir del 1 de mayo.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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