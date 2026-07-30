 Ocho detenidos por presuntas estafas en ferias
Nacionales

Capturan a ocho señalados de estafar con falsos premios en ferias de Jalapa

Los sospechosos habían sido retenidos por pobladores y finalmente fueron entregados a la PNC.

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Los pobladores habían sido retenidos por pobladores, pero un proceso de diálogo permitió que fueran entregados a las fuerzas de seguridad., PNC
Los pobladores habían sido retenidos por pobladores, pero un proceso de diálogo permitió que fueran entregados a las fuerzas de seguridad. / FOTO: PNC
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Ocho personas señaladas de estafa fueron capturadas por la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón Calvario, municipio de Mataquescuintla, Jalapa, luego de ser retenidas por cerca de 300 vecinos que las acusaban de engañar a pobladores con la promesa de premios a cambio de dinero.

Los vecinos denunciaron que los supuestos estafadores trabajaban para un negocio que se desplazaba de feria en feria ofreciendo premios, pero exigían diferentes montos de dinero a las víctimas para hacer efectivo el supuesto beneficio en sorteos. Según algunas de las personas afectadas, llegaron a perder entre Q10,000 y Q15,000 por esta presunta estafa.

Los agentes de la comisaría 22 intervinieron rápidamente e implementaron un proceso de diálogo para atender la complicada situación que se presentaba en la que los sindicados estaban retenidos. De esa manera, evitaron que los sospechosos fueran agredidos.

"La rápida reacción de los agentes evitó que los señalados fueran linchados. Tras un diálogo con los pobladores, estos fueron entregados a las autoridades", detalló la PNC en el informe emitido sobre el caso.

Los señalados son dos mujeres y seis hombres de entre 25 y 42 años de edad, quienes fueron trasladados al juzgado correspondiente para continuar con el proceso legal.

Sacatepéquez: Segundo detenido por presunta estafa mediante falsas inversiones

El sospechoso habría inducido a varias personas a realizar depósitos de distintas cantidades de dinero.

Detenido por presunta estafa mediante falsas inversiones

Las fuerzas de seguridad informaron el pasado 1 de junio sobre la captura de un hombre vinculado con supuestas estafas para las cuales ofrecía recibir fondos a cambio de ciertas inversiones. El operativo se llevó a cabo en la finca Santa Bárbara, municipio de Pastores, Sacatepéquez.

De acuerdo con la información compartida por la PNC, el sospechoso de 24 años es señalado por el delito de estafa propia. La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juzgado de Huehuetenango.

Según las investigaciones, el individuo presuntamente contactaba a sus víctimas a través de la aplicación Telegram, donde ofrecía supuestas oportunidades de inversión relacionadas con productos de línea blanca. Según las autoridades, aseguraba que el dinero depositado por los interesados sería duplicado en un corto período de tiempo.

Las pesquisas establecen que, mediante este mecanismo, habría inducido a varias personas a realizar depósitos de distintas cantidades de dinero, generando perjuicios económicos a los afectados.

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