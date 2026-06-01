Detenido en Sacatepéquez por vínculos con estafas

Las fuerzas de seguridad informaron este lunes, 1 de junio, sobre la captura de un hombre vinculado con supuestas estafas para las cuales ofrecía recibir fondos a cambio de ciertas inversiones. El operativo se llevó a cabo en la finca Santa Bárbara, municipio de Pastores, Sacatepéquez.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el sospechoso de 24 años es señalado por el delito de estafa propia. La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juzgado de Huehuetenango.
Según las investigaciones, el individuo presuntamente contactaba a sus víctimas a través de la aplicación Telegram, donde ofrecía supuestas oportunidades de inversión relacionadas con productos de línea blanca. Según las autoridades, aseguraba que el dinero depositado por los interesados sería duplicado en un corto período de tiempo.
Las pesquisas establecen que, mediante este mecanismo, habría inducido a varias personas a realizar depósitos de distintas cantidades de dinero, generando perjuicios económicos a los afectados.
La PNC indicó que este caso ya había derivado en una captura previa. El pasado 2 de mayo fue detenida una mujer de 21 años, conviviente del ahora detenido, quien fue ubicada en el cantón Concepción, San Lorenzo El Tejar, Pastores, Sacatepéquez, también sindicada del delito de estafa propia y vinculada a la misma investigación.
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Otro operativo contra estafas
Las fuerzas de seguridad de Guatemala confirmaron el pasado 13 de marzo que una mujer de nacionalidad mexicana vinculada a una red de estafas fue expulsada del territorio nacional después de haber ingresado sin cumplir los requisitos migratorios respectivas.
Se trata de Ana Victoria Robles Chávez, de 30 años, quien ngresó al país el pasado 22 de febrero con papelería alterada. "Los documentos presentados no coincidían con los reales", indicó la institución, sin especificar qué tipo de datos presentaban irregularidades.
Además, de incumplir en el tema migratorio, las autoridades nacionales tuvieron información de la presunta vinculación de esta persona con una red de estafas a través de plataformas y monedas digítales en el país.
En seguimiento de la investigación en su contra, los policías de la Interpol Guatemala expulsaron a la sospechosa del país. Fue entregada a la policía mexicana en la aldea El Carmen, Malacatán, San Marcos, para que se realicen las diligencias correspondientes.