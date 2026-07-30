Guatemala gana oro y plata en el foso de equipos mixtos

Este día, Guatemala recuerda los logros alcanzados por Jean Pierre Brol y Adriana Ruano en los Juegos Olímpicos París 2024, donde Brol logró la primera medalla de bronce olímpica para el país un 30 de julio de aquel año, y Ruano se colgó el oro un día después en la prueba del foso del tiro con armas de caza. Dos años después de aquella gesta, Ruano y Brol dan de qué hablar en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al lograr el oro y la plata, siempre en la misma modalidad.
Guatemala fue protagonista en la final del foso del tiro con armas de caza por equipos mixtos. Dos equipos guatemaltecos luchaban por el oro centroamericano y del caribe. Por un lado, estaba la pareja conformada por Adriana Ruano y Enrique Brol, y por el otro extremo, estaban la dupla de Waleska Soto y Jean Pierre Brol.
Guatemala brilló en la final, y nuestros atletas dieron lo mejor de sí, para hacer de la lucha por el oro una pelea dramática y con un desenlace de primer mundo.
Oro para Ruano y Enrique
Enrique Brol y Adriana Ruano se proclamaron campeones en la prueba de foso equipos mixtos, conquistando la medalla de oro para Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La pareja nacional derribó un total de 31 platos.
Plata para Soto y Brol
Waleska Soto y Jean Pierre Brol conquistaron la medalla de plata en la prueba de equipos mixtos de foso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derribar 27 platos, y quedar a tan solo cuatro de los derivados por Enrique y Adriana.
"Un resultado que reafirma el alto nivel del tiro con armas de caza guatemalteco, y el trabajo de todo un equipo multidisciplinario detrás de esta conquista", fueron las palabras dedicadas por el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) tras la brillante actuación de las dos duplas guatemaltecas.