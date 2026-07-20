 Terremotos en Venezuela: 5,208 muertes confirmadas
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Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos aumenta a 5 mil 208

Desde que ocurrieron los terremotos el pasado 24 de junio, se han presentado 1 mil 388 réplicas.

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Terremotos en Venezuela, EFE
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
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El balance de muertos por los terremotos ocurridos hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió el domingo a 5 mil 208, luego de que las autoridades sumaran 89 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

Los heridos se mantienen en 16 mil 740 y las personas sin viviendas en 17 mil 907, indicó el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Asimismo, hay 23 mil 820 personas en 107 campamentos transitorios, mientras que 128 mil 324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Desde que ocurrieron los terremotos el pasado 24 de junio, se han presentado 1 mil 388 réplicas, la madrugada del domingo de magnitud 3 a 9 kilómetros del oeste de La Guaira, con una profundidad de 3,9 kilómetros, de acuerdo al reporte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Usuarios en X reportaron haber sentido este sismo, sin que se registraran daños.

Según el balance oficial, hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.

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Terremotos en Venezuela - EFE

El domingo, el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) de Venezuela informó que avanza en el Plan de Remediación Ambiental para el saneamiento integral y reordenamiento de la costa del estado La Guaira, el más afectado por los terremotos de hace casi un mes.

En una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que una de las técnicas contempladas para este proceso es el de la fitorremediación a través de la siembra de especies vegetales específicas para "propiciar la restauración de las condiciones ambientales de la línea costera".

Además, sostuvo que habrá una reorganización del territorio desde un enfoque de planificación "consciente" para definir los nuevos usos del espacio y el resguardo de la naturaleza, sin precisar mayores detalles.

El viernes, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, informó que el doble sismo ha dejado 2 millones 106 mil toneladas de escombros, según una estimación del Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

*Con información de EFE

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