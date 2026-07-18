 Organización de EE. UU. ayudará por terremotos en Venezuela

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Internacionales

Organización de EE. UU. espera ayudar por cinco años a afectados por terremotos en Venezuela

El doble terremoto del pasado 24 de junio afectó la zona norte de Venezuela y ha dejado un saldo de más de 5 mil fallecidos.

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Personas reciben ayuda humanitaria este viernes en Caraballeda (Venezuela), EFE/ Miguel Gutiérrez
Personas reciben ayuda humanitaria este viernes en Caraballeda (Venezuela) / FOTO: EFE/ Miguel Gutiérrez
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La organización estadounidense Global Empowerment Mission espera mantenerse en Venezuela durante cinco años para ayudar a los afectados del doble terremoto del pasado 24 de junio, en una primera fase con la entrega de donaciones como alimentos y productos de higiene personal, con el apoyo de la Administración de Donald Trump y la Iglesia católica.

Lo que pretendemos es quedarnos aquí durante cinco años apoyando a la población más damnificada, particularmente en La Guaira, que es donde más se ha tocado el terremoto", explicó a EFE el director para América Latina de la organización, Luis Velásquez, durante una jornada de entrega de ayudas en la parroquia Caraballeda.

Además de alimentos y productos de higiene personal, también han aportado carpas, generadores eléctricos, así como fórmulas para bebés.

Velásquez señaló que llegaron al país suramericano el pasado 27 de junio, tres días después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, y ya han podido entregar sus donaciones en 11 comunidades de la región costera.

La gente recibe la ayuda con gratitud porque realmente han sido afectados, la mayoría no tienen trabajo, no tienen ingresos, no tienen qué comer y nosotros nos sentimos bendecidos de poder ayudarlos, a la población de Venezuela", añadió.

Las cajas, prosiguió, contienen 20 artículos como frijoles, arroz, mermelada, atún, salchichas, agua, sopas instantáneas, entre otros."La meta es que podamos entregar ayuda para 5.000 familias diarias (...) Eso significa para 20.000 personas al día", subrayó.

Las labores de la organización 

La organización trabaja en otras áreas como reconstrucción de ventanas, de viviendas, proyectos en agricultura, en el área industrial, comercial, que, de acuerdo a Velásquez, se empezarán a abordar a partir de agosto.

Mientras haya vida, hay esperanza y esta crisis es una gran oportunidad para pensar, para reinventarse, para luchar", expresó.

Por su parte, Yelitza Serrano, de 49 años, dijo a EFE estar muy agradecida con esta ayuda, de la que se enteró a través de las redes sociales.

Por el momento, Serrano está durmiendo a las afueras de su casa que "está en riesgo", y no ha querido trasladarse a un refugio porque considera que hay personas en peores situaciones que la suya tras los terremotos.

Igualmente, Andreína Albarrán le agradeció a Estados Unidos por estas donaciones y espera que otros países sigan aportando a todos los afectados en La Guaira.

Albarrán dijo a EFE que desde el doble terremoto no ha podido trabajar porque, al igual que su esposo, se dedica al comercio en las playas que son visitadas especialmente por los caraqueños.

Nos quedamos sin empleo y por eso es que pedimos a todos los Estados que se unan apoyando a Venezuela, a La Guaira", insistió.

El doble terremoto del pasado 24 de junio afectó la zona norte de Venezuela y ha dejado un saldo de 5 mil 069 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda, de acuerdo al último balance del viernes.

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