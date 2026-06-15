OEA llama a la transparencia en elección de Contralor

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala pidió que la elección del próximo Contralor General de Cuentas se realice bajo criterios de transparencia, oportunidad y mérito, en consonancia con lo que demanda la Constitución del país.
Este proceso, clave para la fiscalización pública en Guatemala, se enmarca dentro de las elecciones de segundo grado a las que la misión da seguimiento. Estas incluyen la reciente elección del Fiscal General, del jefe del Ministerio Público y designaciones en órganos de suma relevancia como la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.
Por medio de un comunicado, la misión de la OEA señaló que la Contraloría General juega un papel esencial para garantizar la rendición de cuentas y el manejo transparente de los recursos públicos en Guatemala. El marco constitucional otorga funciones fiscalizadoras a la institución, que abarca ingresos y gastos estatales, así como el control de fondos en municipalidades, entidades descentralizadas, autónomas y organizaciones que administren recursos públicos.
Asimismo, destacó que el Congreso de Guatemala activó el 2 de junio la convocatoria formal para integrar la Comisión de Postulación, encargada de seleccionar al nuevo titular de la Contraloría para el período 2026-2030. Recalcó la urgencia de realizar el proceso dentro de los plazos legales establecidos, evitando demoras que acorten indebidamente las etapas clave como la evaluación, revisión de antecedentes, recepción de objeciones, entrevistas y deliberación.
Impacto democrático y transparencia
La elección del Contralor General de Cuentas es crucial para la transparencia, la confianza ciudadana y la integridad en el servicio público. El Contralor lidera la institución, supervisa sus dependencias, define políticas de control, oficializa auditorías y aplica sanciones según sus competencias, incluyendo la entrega de finiquitos, un tema particularmente delicado antes de jornadas electorales.
De acuerdo con la OEA, la confianza de la ciudadanía en el proceso depende en gran medida de la legitimidad, independencia y credibilidad de quienes integren la Comisión de Postulación. La Constitución establece que esta comisión debe ser presidida por un representante de los rectores universitarios del país. Sin embargo, aún persisten cuestionamientos sobre la legitimidad de la rectoría en la Universidad de San Carlos, lo que ha llevado a aclarar que la representación se otorga colectivamente al sistema universitario y no a una sola institución.
Seguimiento y actores clave
La Misión de la OEA recalcó que continuará vigilando el proceso de elección del Contralor General de Cuentas y mantendrá comunicación con diversas instancias nacionales, como autoridades estatales, colegios profesionales, universidades, sociedad civil, sector privado, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, medios de comunicación y otros actores fundamentales.
El organismo internacional consideró que la elección de una autoridad independiente y técnicamente competente fortalecerá la institucionalidad democrática de Guatemala y consolidará la confianza en los mecanismos de control y rendición de cuentas.