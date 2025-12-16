 Olivia Yacé: Nuevo Look y Jurado en Certamen Internacional
Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, reaparece con nuevo look y confirmando que será jurado de famoso certamen

Miss Costa de Marfil reaparece con renovado look y será jurado en el certamen Miss Cosmo.

Olivia Yacé / FOTO: Redes sociales

La modelo y reina de belleza Olivia Yacé, reconocida internacionalmente por su participación en concursos de gran prestigio, ha vuelto a captar la atención de los medios y fanáticos del mundo del entretenimiento.

La actual Miss Costa de Marfil sorprendió a sus seguidores con un nuevo look moderno y sofisticado, además de anunciar que formará parte del jurado del próximo certamen Miss Cosmo, uno de los eventos internacionales de belleza más relevantes de 2025.

Olivia Yacé - Redes sociales

Olivia Yacé, quien se ha destacado por su elegancia y carisma, generó previamente controversia durante Miss Universe, cuando la organización eligió a Fátima Bosch como representante ganadora, dejando fuera a la favorita de muchos, la propia Olivia.

Fans y expertos de la industria consideraron que su estilo, presencia y trayectoria la hacían merecedora de avanzar más en la competencia, y su eliminación desató debates en redes sociales sobre los criterios de selección en certámenes de belleza.

En esta nueva etapa, Yacé ha demostrado que no solo su belleza es reconocida, sino también su criterio y experiencia en el mundo de los concursos de belleza, lo que la convierte en una elección natural para integrar el panel de jurado de Miss Cosmo.

A través de sus redes sociales, Olivia compartió imágenes de su transformación y expresó su entusiasmo por participar en un certamen que busca resaltar la diversidad, la cultura y el talento de las participantes de todo el mundo.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes destacan su trayectoria constante en el modelaje y en eventos internacionales de belleza, así como su capacidad para inspirar a nuevas generaciones de concursantes.

El certamen Miss Cosmo se celebrará a mediados de 2026 y promete reunir a jóvenes representantes de múltiples países, consolidándose como un espacio para promover no solo la estética, sino también la cultura, la inteligencia y la responsabilidad social de las participantes.

Olivia Yacé continúa así fortaleciendo su legado en la industria de la belleza internacional, demostrando que su influencia trasciende los títulos y que su participación en jurados es tan valiosa como sus logros en la pasarela.

