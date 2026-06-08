 Presidente Arévalo celebra avances en transparencia en el Ministerio Público
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Presidente Arévalo celebra avances en transparencia en el Ministerio Público

El mandatario Bernardo Arévalo se pronunció luego que durante la administración de García Luna fueran publicados los salarios en el MP.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 8 de junio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 8 de junio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este lunes, 8 de junio, acerca de la gestión del fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, quien lleva menos de un mes en el cargo. Se refirió a las decisiones que ha tomado y específicamente al tema de difundir información sobre los salarios del personal.

El ente encargado de la persecución penal publicó en su portal web el listado de algunos de los funcionarios, incluida la exfiscal general Consuelo Porras, donde se observa que devengó más de Q100 mil entre salario y bonos durante marzo de este año. Los pagos a la exfuncionaria, su equipo cercano y demás personal no habían sido revelados a pesar de constantes peticiones al MP.

En ese contexto, el mandatario fue consultado sobre el tema durante la conferencia de prensa "La Ronda", donde felicitó a García Luna por actuar con transparencia y manifestó su confianza sobre su administración.

"Lo primero es felicitar al fiscal general y felicitarnos como pueblo de que tenemos un fiscal que está actuando con transparencia, porque antes era a piedra y lodo lo que sucedía allí dentro. Ahorita lo ponen a conocimiento público como parte de una política de transparencia", expresó.

Arévalo designó a García Luna para sustituir en el cargo a Porras, quien concluyó el pasado 16 de mayo su gestión de ocho años al frente del MP, la cual estuvo marcada por una serie de señalamientos a nivel nacional e internacional por posibles vínculos con corrupción y acciones que fueron consideradas como criminalización contra ciertos sectores.

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