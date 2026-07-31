 Sofía Castro genera controversia por su drástico cambio
Farándula

Sofía Castro desata un debate en las redes tras mostrar un drástico cambio en su rostro

La hija de la actriz Angélica Rivera protagonizó una sesión de fotos para la revista Hola! México, al lado de su esposo, pero fue ella y su radical cambio lo que se robó las miradas.

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Sofía Castro y Angélica Rivera, Instagram
Sofía Castro y Angélica Rivera / FOTO: Instagram
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Sofía Castro no solo heredó de su famosa mamá, Angélica Rivera, su talento para la actuación, también su inigualable belleza; pero ahora causó revuelo al aparecer irreconocible, desatando toda clase de rumores, de cirugías estéticas y bótox.

Todo sucedió cuando la revista Hola México publicó las imágenes de una sesión de fotos que Sofía Castro protagonizó junto a su esposo Pablo Bernot.

La pareja concedió una entrevista donde hablan de sus sentimientos y revelan cómo han vivido estos dos años de matrimonio, la estabilidad de su relación y cómo logran un balance, ajenos a los rumores.

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Sofía Castro y Pablo Bernot - Hola MX

Además también hablan de su vida en pareja, la forma en la que sobrellevan la distancia por sus carreras, además de los consejos que les han dado sus padres. 

Sin embargo, no fue la entrevista lo que se robó la atención en las, lo que más atrajo las miradas de los usuarios fue cómo lucía el rostro de la actriz.

De inmediato, las imágenes de Sofía Castro se hicieron tendencia en redes sociales, donde los usuarios le cuestionaban si se hizo algún arreglito estético, el cual la hacía ver, presuntamente, muy cambiada.

  • "Que rara se le ve la Cara a Sofia ?"
  • "La Donatela Versace de Televisa"
  • "A veces estar taaan flaca no favorece ?"
  • "Se puso 15 años más en la cara?"
  • "Que onda con su cara? Será que fue con la misma cirujana que Galilea y les dieron en el mismo nervio? ?????"
  • "Repitan conmigo...no debo inyectarme los labios ??"
  • "Qué se hizo en la cara...se pasó a fregar ??!!!!"

Nuevo proyecto

Tras 15 años de carrera a sus espaldas en la que su talento y disciplina le han ido abriendo puertas poco a poco en esta industria, Sofía Castro está viendo hoy cumplido el sueño que tenía desde niña: protagonizar una telenovela.

La hija de Angélica Rivera encabeza el elenco de Tierra de amor y coraje, el nuevo melodrama estelar de TelevisaUnivision que produce su padre José Alberto Castro.

"Estoy muy contenta, muy emocionada, muy agradecida por esta gran oportunidad; lo soñé desde chiquita", expresó en su momento en una entrevista para Televisa Espectáculos.

Sofía Castro, quien supera el millón de seguidores en Instagram, comparte créditos en esta telenovela con Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio, quienes serán sus galanes.

Las primeras imágenes oficiales que se han publicado de su personaje han generado gran expectativa entre el público, que ya espera verla en acción en pantalla.

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