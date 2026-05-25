¿Cómo se elige al contralor general de cuentas en Guatemala?

El Congreso de la República inició oficialmente el proceso que definirá la elección del próximo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), una de las autoridades clave encargadas de la fiscalización del uso de los fondos públicos en el país.
La Comisión Permanente del Congreso, presidida por el diputado Luis Contreras, convocará el próximo 2 de junio, durante la Primera Sesión Extraordinaria, la integración de la Comisión de Postulación que será la encargada de evaluar y seleccionar a los candidatos que aspiren al cargo.
Este paso marca el inicio formal de un proceso constitucional que deberá concluir con la elección del nuevo jefe de la Contraloría, cuyo período actual finaliza el 13 de octubre de 2026.
¿Qué hará la Comisión de Postulación?
La Comisión de Postulación será la instancia responsable de recibir expedientes, evaluar perfiles y calificar a los aspirantes al cargo. Su trabajo incluirá analizar méritos académicos, experiencia profesional, trayectoria ética y honorabilidad de los candidatos.
Con base en esa evaluación, la Comisión deberá elaborar una nómina de seis candidatos mejor calificados, la cual será enviada posteriormente al Congreso de la República.
Este listado deberá ser entregado con al menos veinte días de anticipación al vencimiento del mandato vigente y será publicado en el Diario Oficial y en medios de mayor circulación.
¿Quiénes integran la Comisión?
De acuerdo con la Constitución, la Comisión estará integrada por representantes de distintos sectores académicos y profesionales. Entre ellos:
- Un representante de los rectores de las universidades del país, quien presidirá la Comisión.
- Decanos de facultades de Contaduría Pública y Auditoría de las universidades.
- Representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y Administradores de Empresas.
Todos los integrantes deberán ser electos y participar de forma directa, sin representación delegada.
Cómo se tomará la decisión final
Para la elaboración de la nómina de seis candidatos se requerirá el voto favorable de al menos dos terceras partes de los integrantes de la Comisión de Postulación.
Posteriormente, el Congreso de la República será el encargado de realizar la elección final del Contralor General de Cuentas, para lo cual se necesita el voto de al menos 81 diputados.
El funcionario electo será responsable de dirigir la institución encargada de fiscalizar los ingresos y egresos del Estado, municipalidades y entidades que manejen fondos públicos.
Una institución clave en la fiscalización del Estado
La Contraloría General de Cuentas es un ente técnico descentralizado con la función de supervisar el uso de los recursos públicos, garantizando transparencia en el manejo del dinero del Estado.
Además, el Contralor solo puede ser removido por el Congreso en casos específicos como negligencia, delito o falta de idoneidad.
Un proceso que ya comenzó en el Congreso
Este procedimiento se suma a otros procesos recientes de designación de altas autoridades del Estado, como la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad y la conformación de la Comisión de Postulación que envió la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.
Con esta convocatoria, el Congreso abre una nueva etapa en la selección de una de las figuras más importantes en el control y fiscalización del gasto público en Guatemala.
Con información de congreso.gob.gt