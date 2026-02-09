 Alertan sobre maniobras ilegales en elecciones 2026
Nacionales

Organizaciones alertan sobre "maniobras ilegales e ilegítimas" en el marco de elecciones

La Asamblea de Organizaciones Sociales hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada e instó a la comunidad internacional a acompañar estos procesos.

Sede en la Usac donde se recibieron expedientes de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad designados por el Consejo Superior Universitario., Omar Solís/Emisoras Unidas
La Asamblea de Organizaciones Sociales emitió un comunicado este lunes, 9 de febrero, para dar a conocer su postura de rechazo ante el surgimiento de lo que describieron como "maniobras ilegales e ilegítimas" en el marco de las elecciones de segundo grado que se desarrollan en Guatemala.

Por medio de un comunicado, señalaron que este tipo de situaciones buscan favorecer a personajes vinculados a redes de corrupción y estructuras del crimen organizado que han cooptado al sistema de justicia. Además, impedir la renovación de las instituciones encargadas de administrar justicia.

Guatemala lleva a cabo este 2026 los procesos para elegir a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas.

Puntualmente sobre el proceso de elección de autoridades electorales, la Asamblea emitió un mensaje dirigido a la comisión de postulación en el que recordó la importancia de actuar con transparencia y responsabilidad para integrar la nómina de 20 aspirantes.

"Exigimos que se valoren las tachas presentadas por la sociedad en contra de aspirantes que carecen de idoneidad y que han favorecido a grupos antidemocráticos y están relacionados con actores corruptos y del crimen organizado", expresó.

En tanto, sobre la renovación de la CC, se expresó rechazo a la candidatura de la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien presentó su expediente para ser tomada en cuenta como candidata a magistrada del alto tribunal constitucional designada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

"Porras ha protegido el régimen de Walter Mazariegos y ha criminalizado a estudiantes que denunciaron el fraude que lo llevó a la rectoría. Recordamos que la integración actual del CSU es ilegítima y que no puede elegir magistrados ni magistradas de la CC, mientras no cumpla la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena la renovación de los cargos vencidos", manifestó al respecto.

Llamado a la fiscalización

Las organizaciones que integran la Asamblea, mismas que desde 2025 se constituyeron en un espacio que describen como "plural articulado para defender la justicia, la democracia y los Derechos Humanos en Guatemala", hicieron llamados a los distintos sectores para garantizar un adecuado desarrollo de las elecciones.

Al pueblo de Guatemala, lo instaron a informarse; y a la comunidad internacional a acompañar procesos para denunciar y rechazar las arbitrariedades que se cometan. En tanto, a los y las profesionales "dignos" les pidieron participar postulándose para optar a los cargos que deben elegirse.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

