Panel de expertos anuncia segunda visita a Guatemala

El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) anunció que llevará a cabo una segunda visita a Guatemala del 2 al 6 de febrero de 2026, con el objetivo de dar seguimiento a los procesos de elección de magistraturas de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).
De acuerdo con el comunicado oficial difundido este viernes, 30 de enero, la misión busca observar los avances en los procesos de selección y evaluar el cumplimiento de las 15 recomendaciones críticas formuladas tras su primera visita al país en noviembre de 2025. Dichas recomendaciones están orientadas a fortalecer la transparencia y la meritocracia en estas designaciones clave para el Estado de Derecho.
Durante esta segunda visita, los expertos internacionales Ana Lorena Delgadillo Pérez (México), José Ugaz (Perú) y Jaime Arellano (Chile) priorizarán la observación técnica de las elecciones de segundo grado que se encuentran en curso.
De igual forma, se indicó que se buscará el diálogo multisectorial mediante reuniones estratégicas con actores clave, organizaciones ciudadanas y otros sectores relevantes. Asimismo, darán seguimiento a las sugerencias emitidas en su primera misión.
Al finalizar la visita, el PEI-GT presentará un informe público en el que dará a conocer sus hallazgos y nuevas recomendaciones de acción, con el fin de asegurar que los procesos de elección se ajusten a los estándares internacionales y a los principios del Estado de Derecho.
El PEI-GT es una iniciativa autónoma integrada por expertos internacionales en derechos humanos, independencia judicial y fortalecimiento institucional, dedicada a observar los procesos de selección de magistraturas de la CC y de la jefatura del Ministerio Público en Guatemala.
Organización señala importancia de verificar expedientes
En Guatemala también está en desarrollo el proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que ya concluyó la fase de recepción de expedientes y anunció que próximamente se recibirán los impedimentos contra aspirantes.
Impunity Watch emitió un pronunciamiento con relación al proceso que lleva a cabo la comisión de postulación y señaló que se debe hacer una revisión exhaustiva de los expedientes porque entre los postulantes hay personas que, en su opinión, tienen vínculos políticos o están señaladas de corrupción y violaciones de derechos humanos.