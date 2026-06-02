El exalcalde de San Pedro Pinula, Jalapa, José Manuel Méndez Alonzo, recuperó su libertad luego de ser beneficiado por la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, que redujo su condena de 6 años y 8 meses a 5 años de prisión dentro del caso relacionado con la muerte de Luis Marroquín, integrante de Codeca.
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Exalcalde queda libre tras reducción de condena por caso de integrante de Codeca
El exalcalde de San Pedro Pinula, Jalapa, José Méndez, cumplió la pena por su implicación en el crimen contra Luis Marroquín.
- por Nancy Alvarez
- 13:16, Jun 02 2026
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