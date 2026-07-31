 El Inter Miami, con Casemiro y la duda de Messi
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El Inter Miami, con Casemiro y la duda de Messi

Inter Miami retomó la MLS por todo lo alto tras la pausa mundialista y ganó por 3-2 al Chicago Fire y por 1-0 al Montreal.

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Casemiro podría sumar minutos por primera vez en la MLS
Casemiro podría sumar minutos por primera vez en la MLS / FOTO: EFE
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Lionel Messi regresó esta semana a entrenar con el Inter Miami, pero su entrenador, Guillermo Hoyos, no dio pistas sobre su participación en el partido de las "Garzas" de este sábado contra el Columbus Crew, en el que se espera el debut en casa del nuevo fichaje Casemiro.

El Inter Miami retomó la MLS por todo lo alto tras la pausa mundialista y ganó por 3-2 al Chicago Fire y por 1-0 al Montreal para acercarse al liderato en el Este.

Lionel Messi no participó en esas dos victorias, pero volvió a entrenarse con el club tras tomarse unos días de descanso en Argentina después de la final del Mundial perdida contra España.

El argentino lleva doce goles y siete asistencias en los doce partidos de MLS disputados este curso, aunque es poco probable que juegue este sábado contra el Crew.

Parece más realista que Messi vuelva a competir en el estreno del Inter Miami en la Leagues Cup fijado el 5 de agosto contra el Atlético San Luis mexicano.

Messi se reincorpora al Inter Miami tras el Mundial 2026

El delantero no entrenaba con el Inter Miami desde el pasado mayo, cuando comenzó el parón de la Major League Soccer (MLS) por el Mundial 2026.

Casemiro por sus primeros minutos

Casemiro, incorporado en esta sesión de mercado procedente del Manchester United, debería tener sus primeros minutos en el NU Stadium contra el Crew, tras estrenarse en la victoria de Montreal.

La jornada de la MLS también verá el debut en casa del polaco Robert Lewandowski, el estelar fichaje del Chicago Fire para la segunda fase de la presente temporada.

El exjugador del Barcelona buscará su primer gol en la MLS tras disputar, sin dianas, los partidos contra el Inter Miami y el New York City, ambos como visitantes.

Entre los demás encuentros, destaca el cruce entre el Orlando City del francés Antoine Griezmann y los New York Red Bulls.

Griezmann vio puerta en su debut de la semana pasada contra el San José Earthquakes.

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Casemiro durante actividad con Inter Miami - Inter Miami

*Información EFE. 

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