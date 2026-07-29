 Messi se reincorpora al Inter Miami tras el Mundial 2026
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Messi se reincorpora al Inter Miami tras el Mundial 2026

El delantero no entrenaba con el Inter Miami desde el pasado mayo, cuando comenzó el parón de la Major League Soccer (MLS) por el Mundial 2026.

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Lionel Messi regresa a los entrenamientos del Inter Miami
Lionel Messi regresa a los entrenamientos del Inter Miami / FOTO: EFE e Inter Miami
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Lionel Messi regresó este miércoles a los entrenamientos del Inter Miami tras casi diez días de vacaciones en Argentina después de la conclusión del Mundial 2026, período en el que se perdió los dos últimos partidos de su equipo.

El Inter Miami publicó hoy una fotografía de Messi, con mate en mano, llegando al entrenamiento del club en sus habituales instalaciones de Fort Lauderdale, una ciudad al norte de Miami.

El delantero no entrenaba con el Inter Miami desde el pasado mayo, cuando comenzó el parón de la Major League Soccer (MLS) por el Mundial y se sumó a la concentración de Argentina.

Tras caer en la final contra España (1-0) el 19 de julio, Messi y su compañero en el Inter Miami, Rodrigo De Paul, viajaron a Argentina al margen del resto de jugadores de la selección para disfrutar de unos días de vacaciones.

Aunque el club publicó una imagen de Messi, no reveló si De Paul también había regresado con el equipo.

Ambos se perdieron los dos últimos partidos del Inter Miami, que se saldaron con victorias ante el Chicago Fire (3-2) y el CF Montreal (0-1). Podrían tener minutos este sábado contra el Columbus Crew, o el próximo 5 de agosto en la primera jornada de la Leagues Cup contra el Atlético de San Luis mexicano.

Excluidos del All-Star 2026

Además, tanto Messi como De Paul habían sido convocados para participar en el 'All-Star 2026', que enfrenta a los mejores jugadores de la MLS y de la LigaMX y se celebra este miércoles en Charlotte (Carolina del Norte), pero los dos quedaron exentos para que descansasen tras el Mundial.

La FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas profesionales, pide que los jugadores dispongan de 21 días libres después de cada temporada, aunque no está claro si esta regla se aplica a la MLS, que ya había comenzado antes del torneo de selecciones.

Al día siguiente de la derrota contra España, Messi, de 39 años, expresó en Instagram que el dolor por la derrota fue "muy grande" y que iba "a costar que cierre esta herida".

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*Información EFE.

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