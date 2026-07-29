Jamaica le empata a Panamá y le da una manita a Guatemala

La selección de Jamaica anotó un gol de último minuto para empatar 2-2 con Panamá este miércoles y colocarse a un paso de los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial Sub-20 2027.
Moises Richards y Gerson Gordon les dieron a los panameños una ventaja que dejaron ir en la segunda mitad; por Jamaica convirtieron Jahmarie Nolan y Jaquan Brown.
Jamaica comenzó mejor y en el minuto 10 creó una amenaza con una llegada al área de Kimarly Scott, pero cuando mejor jugaban los caribeños, Panamá se fue delante con un gol de Richards, quien se sacudió a dos zagueros en los lindes del área y de zurda venció al portero Joshua Grant.
Jamaica se fue por el empate; Panamá se mantuvo al acecho y en el 22 amplió la diferencia con un gol de Gordon, a pase de Carlos Rodríguez.
El seleccionador jamaicano, Rodolph Austin, hizo cuatro cambios en el descanso y salió a la segunda mitad con líneas adelantadas.
En el 62 los caribeños descontaron con un gol de zurda de Nolan y fueron por más ante unos panameños en actitud defensiva y recibieron la recompensa.
En el 90+3, Nolan disparó por encima del arco, un minuto después, Burgher estrelló la pelota en el travesaño, en dos oportunidades de empate desperdiciadas por los 'reggae boyz', que en el 90+5 rescataron la igualada con un cabezazo de Brown a pase de Lyle.
La lucha por los dos mejores terceros lugares
Jamaica lidera el grupo C con 4 puntos, uno más que Canadá, que tiene un partido menos. Luego aparece Panamá con una unidad y Honduras, aún sin sumar. En la tercera jornada, el próximo sábado, Jamaica irá ante Canadá y Panamá contra Honduras.
Guatemala, del grupo B, tiene 3 puntos y ocupa el segundo lugar luego de dos presentaciones y cierra ante México, líder con 6 puntos y favorito para quedarse con el triunfo este jueves. Por su parte, Costa Rica es tercera con 3 puntos, pero con opciones de llegar a 6 unidades ya que enfrenta al más débil del grupo.
Si Guatemala, de Sebastián Bini, no suma puntos ante México, deberá buscar ser uno de los dos mejores terceros lugares para avanzar a la siguiente ronda, donde en la lucha están: Haití con 3 puntos y diferencia de gol de -2 y Panamá con 1 punto y diferencia de -3. Guatemala tiene 3 puntos y con diferencia de +3.