 Jamaica le empata a Panamá y le da una manita a Guatemala
Deportes

Jamaica le empata a Panamá y le da una manita a Guatemala

Los guatemaltecos juegan mañana ante los mexicanos, donde aspiran a una clasificación directa a cuartos de final o por la vía de los mejores terceros lugares.

Compartir:
Acción entre Jamaica vs. Panamá en el Premundial Sub-20
Acción entre Jamaica vs. Panamá en el Premundial Sub-20 / FOTO: @fepafut
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La selección de Jamaica anotó un gol de último minuto para empatar 2-2 con Panamá este miércoles y colocarse a un paso de los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial Sub-20 2027.

Moises Richards y Gerson Gordon les dieron a los panameños una ventaja que dejaron ir en la segunda mitad; por Jamaica convirtieron Jahmarie Nolan y Jaquan Brown.

Jamaica comenzó mejor y en el minuto 10 creó una amenaza con una llegada al área de Kimarly Scott, pero cuando mejor jugaban los caribeños, Panamá se fue delante con un gol de Richards, quien se sacudió a dos zagueros en los lindes del área y de zurda venció al portero Joshua Grant.

Jamaica se fue por el empate; Panamá se mantuvo al acecho y en el 22 amplió la diferencia con un gol de Gordon, a pase de Carlos Rodríguez.

El seleccionador jamaicano, Rodolph Austin, hizo cuatro cambios en el descanso y salió a la segunda mitad con líneas adelantadas.

En el 62 los caribeños descontaron con un gol de zurda de Nolan y fueron por más ante unos panameños en actitud defensiva y recibieron la recompensa.

En el 90+3, Nolan disparó por encima del arco, un minuto después, Burgher estrelló la pelota en el travesaño, en dos oportunidades de empate desperdiciadas por los 'reggae boyz', que en el 90+5 rescataron la igualada con un cabezazo de Brown a pase de Lyle.

Foto embed
Jamaica evita la derrota ante Panamá en el Premundial Sub-20 - Concacaf

La lucha por los dos mejores terceros lugares

Jamaica lidera el grupo C con 4 puntos, uno más que Canadá, que tiene un partido menos. Luego aparece Panamá con una unidad y Honduras, aún sin sumar. En la tercera jornada, el próximo sábado, Jamaica irá ante Canadá y Panamá contra Honduras.

Guatemala, del grupo B, tiene 3 puntos y ocupa el segundo lugar luego de dos presentaciones y cierra ante México, líder con 6 puntos y favorito para quedarse con el triunfo este jueves. Por su parte, Costa Rica es tercera con 3 puntos, pero con opciones de llegar a 6 unidades ya que enfrenta al más débil del grupo.

Si Guatemala, de Sebastián Bini, no suma puntos ante México, deberá buscar ser uno de los dos mejores terceros lugares para avanzar a la siguiente ronda, donde en la lucha están: Haití con 3 puntos y diferencia de gol de -2 y Panamá con 1 punto y diferencia de -3. Guatemala tiene 3 puntos y con diferencia de +3.  

Guatemala logra triunfo clave en el Premundial sub-20 de Concacaf

Con anotaciones de Óscar de León, Julio Ramos, Mayron González y Bryan Guerra, la Azul y Blanco se llevó tres puntos valiosos ante Antigua & Barbuda y se acercan a los cuartos de final.

En Portada

Congreso aprueba reformas para eliminar IUSI para viviendast
Nacionales

Congreso aprueba reformas para eliminar IUSI para viviendas

03:51 PM, Jul 29
Presidente Arévalo se reúne con funcionario del FBIt
Nacionales

Presidente Arévalo se reúne con funcionario del FBI

03:42 PM, Jul 29
Gobierno llama a que iniciativas sobre impuestos que discute el Congreso tengan análisis técnicot
Nacionales

Gobierno llama a que iniciativas sobre impuestos que discute el Congreso tengan análisis técnico

02:10 PM, Jul 29
Messi se reincorpora al Inter Miami tras el Mundial 2026t
Deportes

Messi se reincorpora al Inter Miami tras el Mundial 2026

05:30 PM, Jul 29
Jamaica le empata a Panamá y le da una manita a Guatemalat
Deportes

Jamaica le empata a Panamá y le da una manita a Guatemala

05:03 PM, Jul 29

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAuniversofutbolEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar