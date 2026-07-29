Minfin advierte efectos de cambios en impuestos

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) emitió un comunicado este miércoles, 29 de julio, a través del cual hizo un llamado para que las iniciativas de ley relacionadas con impuestos que se están discutiendo en el Congreso de la República tengan un análisis técnico y cuidadoso de sus implicaciones.
De acuerdo con la cartera, muchas de las propuestas se presentan como una vía para generar mejoras en el bienestar de la población; sin embargo, señaló que una reducción improvisada de los tributos disminuye de forma temporal o permanente los recursos disponibles para financiar el desarrollo de los guatemaltecos presentes y futuros.
Se indicó que Guatemala tiene una carga tributaria reducida frente a sus necesidades de desarrollo y que las principales agencias calificadoras de riesgo incluso lo han señalado en sus informes y lo han catalogado como una debilidad estructural clave.
En ese contexto, el Minfin indicó que contar con una recaudación estable resulta fundamental para atender las prioridades sociales, responder a futuras obligaciones y sostener la inversión pública.
Según el planteamiento, las mejoras en la recaudación de impuestos, desde el 20245, son resultado de las acciones emprendidas por el gobierno y la SAT para mejorar la productividad de los impuestos vigentes, sin cambiar tasas ni crear nuevos tributos.
Por ello, la cartera del Tesoro reiteró que suspender, cambiar o derogar impuestos afectan negativamente el financiamiento del desarrollo del país y alejan a Guatemala de alcanzar el grado de inversión.
Propuestas en análisis en el Congreso
El Ministerio de Finanzas detalló que entre las "propuestas políticas" recientes para reducir o eliminar impuestos en Guatemala que se analizan en el Congreso incluyen:
- Iniciativas para mitigar el alza de los precios internacionales de los combustibles: Propuestas para suspender temporalmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Distribución de Derivados del Petróleo, ante lo cual la entidad explicó que se desfinanciarían los presupuestos actuales dedicados a temas de desarrollo urbano, educación, seguridad, salud y otros.
- Derogación, cambios y/o suspensión de impuestos al patrimonio: Incluidos el Decreto 6-2026 que dejó sin efecto la Ley de Impuesto sobre Herencias, Legados y Donaciones, y las iniciativas 6586 y 6709 que buscan reformar el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI),que reducen ingresos a gobiernos locales.
- ISR y regímenes: Cambios en la Ley de Actualización Tributaria (Decreto 13-2026) sobre las rentas del trabajo y modificación de topes del régimen de Pequeño Contribuyente son normativas que, según el Minfin, producirían una disminución del pago efectivo de los impuestos.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7