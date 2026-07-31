Gobernación da seguimiento a hechos registrados en Quiché

El Ministerio de Gobernación (Mingob) emitió un pronunciamiento este viernes, 31 de julio, con respecto a los hechos registrados en Nebaj, Quiché, donde el personal policial estuvo presente en un proceso de desalojo de un inmueble. La cartera reiteró que se dio cumplimiento a una orden judicial.
En el documento, se compartieron declaraciones del ministro Marco Antonio Villeda, en las que calificó como "muy lamentables" y "reprochables" las imágenes registradas durante el procedimiento en la referida localidad.
"Todo esto se da alrededor de una orden judicial, luego de un proceso que ha cumplido con todas las etapas, que ha cumplido con todas las instancias revisoras y que ha dejado firme una resolución de una jueza que ha ordenado el lanzamiento de los habitantes de este inmueble", expresó.
Los vecinos señalaban que el hijo de una adulta mayor inició el proceso legal en contra de su progenitora para quitarle sus propiedades y por eso fue retirada del inmueble. Entonces, desarrollaron una manifestación en las afueras de la sede del Ministerio Público y posteriormente incendiaron la vivienda de la jueza Ada López para que explicara los motivos de la orden de desalojo a la que se daba cumplimiento.
Al respecto, Gobernación informó que mantiene la coordinación con las instituciones competentes para dar seguimiento a los hechos ocurridos relacionados con el procedimiento de lanzamiento ordenado por un juzgado y los incidentes registrados posteriormente.
Defiende cumplimiento de orden judicial
Gobernación detalló que la Policía Nacional Civil (PNC) continúa desarrollando las diligencias que le corresponden para preservar el orden público y brindar apoyo a las autoridades responsables de la investigación, en cumplimiento de sus atribuciones legales.
El ministerio reiteró que la actuación de la entidad de seguridad responde al cumplimiento de mandatos judicial. "La Policía actúa con base en una orden judicial. La Policía no puede determinar qué órdenes obedece y qué ordenes no obedece. La Policía tampoco entra a determinar cuáles son las circunstancias que se dieron alrededor del proceso que motivó la orden de lanzamiento emitida por un juzgado", afirmó citado a Villeda.
En cuanto al despliegue policial, indicó que se dio en respuesta a un requerimiento del órgano jurisdiccional, donde se les indicaba que debía tratarse de una fuerza policial no menor a 20 agentes ni mayor a 40, en la que se incluyera a agentes de fuerzas especiales. "Son órdenes de los jueces. La Policía es un ente que está obligada a ejecutar las resoluciones judiciales", se lee e el texto.
Finalmente, el Mingob indicó que se revisará la actuación policial durante el procedimiento para constatar el cumplimiento de todos los protocolos para llevar a cabo este lanzamiento.