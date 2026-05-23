Atacan a agentes de la PNC en San Lorenzo Suchitepéquez

Desconocidos atacaron a balazos a varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) la tarde de este sábado, 23 de mayo de 2026, cuando realizaban un trabajo de investigación en el municipio de San Lorenzo, departamento de Suchitepéquez. Las fuerzas de seguridad reportaron que los agredidos salieron ilesos, aunque el vehículo en el que se transportaban resultó con varias perforaciones de bala.
De manera preliminar, la PNC reportó a uno de los agresores detenidos y se le incautó un arma de fuego. Asimismo, indicó que los operativos en el área no han finalizado porque rastrean el lugar para detenar a los otros implicados en el suceso.
La PNC aseguró que los agentes agredidos pertenecen a la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA). La PNC publicó la imagen de un hombre capturado, sindicado de haber agredido a los uniformados durante el procedimiento en este sector.