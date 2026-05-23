 Rescatan a adolescente y capturan a 3 supuestas explotadoras
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Rescatan a adolescente y capturan a tres presuntas explotadoras

La PNC aseguró que la menor de edad es de origen hondureño, por lo que quedó bajo el resguardo de la PGN.

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Las tres detenidas fueron llevadas ante un juzgado de turno., PNC de Guatemala.
Las tres detenidas fueron llevadas ante un juzgado de turno. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) irrumpieron en un club nocturno para realizar un operativo en el que lograron rescatar a una adolescente y capturar a tres mujeres, presuntas responsables del delito de explotación sexual en la colonia Los Ángeles, departamento de Huehuetenango. La entidad de seguridad informó este sábado, 23 de mayo de 2026, que las acciones se desarrollaron por parte de agentes de la comisaría 43 y fiscales del Ministerio Público.

Entre las detenidas, la PNC identificó a una mujer, únicamente como María, de 34 años, a quien se le señala por tener tres órdenes de captura por los delitos de extorsión, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

Asimismo, en el lugar donde rescataron a la adolescente detuvieron a otra mujer identificada únicamente como Gladys, de 44 años. A la detenida se le acusa de los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como asociación delictiva; además registra antecedentes por los mismos delitos desde el año 2023, indicó la PNC.

La PNC también reportó la detención de Ligia, de 36 años, encargada y cajera del negocio. A la detenida la acusan del delito de promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución.

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Decomisos tras rescate de adolescente

La PNC compartió imágenes de los objetos que fueron incautados dentro del establecimiento donde rescataron a la menor de edad, en las imágenes mostraron dinero en efectivo, preservativos, y un teléfono móvil que será utilizado en las diligencias que realice el ente investigador.

Las tres detenidas fueron trasladadas a un juzgado de turno, en donde un juez competente les hizo saber las razones su detención. La PNC no descartó más acciones de este tipo en similares establecimientos.

Además, la PNC informó que la adolescente rescatada es de origen nicaragüense y fue enviada a una sede de la Procuraduría General de la Nación para su resguardo.

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Además, de la incautación de las armas, las autoridades reportaron capturas por un doble homicidio en este departamento.

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