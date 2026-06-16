 Antonella Rocuzzo vive aventura mientras Messi se prepara

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
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Czech Republic CRZ
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
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D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
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Colombia COL
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
Colombia COL
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D.R. Congo DCR
Colombia COL
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
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Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
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Deportes

Antonella Rocuzzo vive "súper aventura" mientras Messi se prepara para su debut

Mientras Lionel Messi se concentra en uno de los momentos más importantes del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo decidió aprovechar el tiempo para vivir una experiencia completamente diferente.

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Antonella Roccuzzo Lionel Messi,
Antonella Roccuzzo Lionel Messi / FOTO:
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A pocas horas del esperado debut de Lionel Messi en el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías que muestran una faceta completamente distinta a la tensión que rodea al torneo.

Mientras el capitán argentino se mantiene enfocado en la preparación de la selección albiceleste, su esposa decidió disfrutar de una jornada familiar en Orlando, Estados Unidos, donde visitó una de las atracciones más populares inauguradas recientemente en Epic Universe, el nuevo parque temático de Universal.

Las imágenes compartidas en Instagram muestran a Antonela recorriendo el área inspirada en la exitosa franquicia Cómo entrenar a tu dragón, uno de los espacios más llamativos del complejo de entretenimiento.

Una aventura entre dragones

En las fotografías publicadas en sus redes sociales, Antonela aparece posando junto a personajes inspirados en el universo vikingo de la saga y también recorriendo las instalaciones decoradas con elementos característicos de Berk, la aldea ficticia donde se desarrolla la historia.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue una mochila inspirada en Chimuelo, el popular dragón negro protagonista de la franquicia, accesorio que rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores.

Foto embed
Antonella Roccuzzo - Redes sociales

"Descubriendo nuevos mundos y creando recuerdos en familia", escribió Antonela junto a las imágenes, acompañando el mensaje con un agradecimiento a Universal Destinations Latino.

Las publicaciones superaron el millón de reacciones en pocas horas y fueron celebradas por fanáticos de diferentes países, quienes destacaron la naturalidad con la que comparte momentos familiares pese a la enorme exposición mediática que rodea a la familia Messi.

Epic Universe, la gran novedad de Orlando

La visita de Antonela también sirvió para mostrar algunos rincones de Epic Universe, considerado uno de los proyectos de entretenimiento más ambiciosos de los últimos años.

El parque abrió sus puertas recientemente y cuenta con áreas temáticas dedicadas a franquicias mundialmente conocidas como Harry Potter, Nintendo, Universal Monsters y Cómo entrenar a tu dragón.

Precisamente esta última sección fue la elegida por la empresaria argentina para disfrutar junto a sus seres queridos, en una experiencia que combina montañas rusas, espectáculos interactivos y escenarios inspirados en las películas animadas.

La tranquilidad antes del gran reto

Mientras Antonela recorría Orlando, Lionel Messi permanecía concentrado en la preparación del combinado argentino para su estreno en la Copa del Mundo.

El astro rosarino vuelve a ser una de las grandes figuras del torneo y millones de aficionados esperan verlo liderar una nueva campaña mundialista con la selección argentina.

La expectativa es enorme debido a que podría tratarse de una de las últimas participaciones mundialistas del futbolista, lo que ha convertido cada una de sus apariciones en noticia internacional.

Una familia acostumbrada a los reflectores

A lo largo de los años, Antonela Roccuzzo ha construido una sólida presencia en redes sociales, donde comparte momentos relacionados con su vida familiar, viajes, moda y actividades personales.

Aunque suele mantener un perfil discreto respecto a la carrera deportiva de Messi, sus publicaciones frecuentemente generan titulares en medios internacionales debido al interés que despierta la familia del campeón del mundo.

En esta ocasión, mientras el foco deportivo apunta hacia el debut de Argentina, Antonela decidió mostrar una imagen relajada y familiar, disfrutando de una experiencia diferente lejos de los estadios y la presión del futbol.

Por ahora, la empresaria argentina continúa acumulando recuerdos junto a sus hijos, mientras millones de aficionados cuentan las horas para volver a ver a Lionel Messi sobre el césped en una nueva aventura mundialista.

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