Antonella Rocuzzo vive aventura mientras Messi se prepara

A pocas horas del esperado debut de Lionel Messi en el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías que muestran una faceta completamente distinta a la tensión que rodea al torneo.
Mientras el capitán argentino se mantiene enfocado en la preparación de la selección albiceleste, su esposa decidió disfrutar de una jornada familiar en Orlando, Estados Unidos, donde visitó una de las atracciones más populares inauguradas recientemente en Epic Universe, el nuevo parque temático de Universal.
Las imágenes compartidas en Instagram muestran a Antonela recorriendo el área inspirada en la exitosa franquicia Cómo entrenar a tu dragón, uno de los espacios más llamativos del complejo de entretenimiento.
Una aventura entre dragones
En las fotografías publicadas en sus redes sociales, Antonela aparece posando junto a personajes inspirados en el universo vikingo de la saga y también recorriendo las instalaciones decoradas con elementos característicos de Berk, la aldea ficticia donde se desarrolla la historia.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue una mochila inspirada en Chimuelo, el popular dragón negro protagonista de la franquicia, accesorio que rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores.
"Descubriendo nuevos mundos y creando recuerdos en familia", escribió Antonela junto a las imágenes, acompañando el mensaje con un agradecimiento a Universal Destinations Latino.
Las publicaciones superaron el millón de reacciones en pocas horas y fueron celebradas por fanáticos de diferentes países, quienes destacaron la naturalidad con la que comparte momentos familiares pese a la enorme exposición mediática que rodea a la familia Messi.
Epic Universe, la gran novedad de Orlando
La visita de Antonela también sirvió para mostrar algunos rincones de Epic Universe, considerado uno de los proyectos de entretenimiento más ambiciosos de los últimos años.
El parque abrió sus puertas recientemente y cuenta con áreas temáticas dedicadas a franquicias mundialmente conocidas como Harry Potter, Nintendo, Universal Monsters y Cómo entrenar a tu dragón.
Precisamente esta última sección fue la elegida por la empresaria argentina para disfrutar junto a sus seres queridos, en una experiencia que combina montañas rusas, espectáculos interactivos y escenarios inspirados en las películas animadas.
La tranquilidad antes del gran reto
Mientras Antonela recorría Orlando, Lionel Messi permanecía concentrado en la preparación del combinado argentino para su estreno en la Copa del Mundo.
El astro rosarino vuelve a ser una de las grandes figuras del torneo y millones de aficionados esperan verlo liderar una nueva campaña mundialista con la selección argentina.
La expectativa es enorme debido a que podría tratarse de una de las últimas participaciones mundialistas del futbolista, lo que ha convertido cada una de sus apariciones en noticia internacional.
Una familia acostumbrada a los reflectores
A lo largo de los años, Antonela Roccuzzo ha construido una sólida presencia en redes sociales, donde comparte momentos relacionados con su vida familiar, viajes, moda y actividades personales.
Aunque suele mantener un perfil discreto respecto a la carrera deportiva de Messi, sus publicaciones frecuentemente generan titulares en medios internacionales debido al interés que despierta la familia del campeón del mundo.
En esta ocasión, mientras el foco deportivo apunta hacia el debut de Argentina, Antonela decidió mostrar una imagen relajada y familiar, disfrutando de una experiencia diferente lejos de los estadios y la presión del futbol.
Por ahora, la empresaria argentina continúa acumulando recuerdos junto a sus hijos, mientras millones de aficionados cuentan las horas para volver a ver a Lionel Messi sobre el césped en una nueva aventura mundialista.