Ministerio de Salud se pronuncia por caso Sputnik V

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se pronunció este viernes 27 de marzo luego que el Ministerio Público (MP) brindó detalles de los avances que se han tenido en el marco de la investigación de la compra de vacunas Sputnik V, las dosis rusas contra el Covid-19 que fueron adquiridas durante el Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.
El Ministerio de Salud indicó que en abril de 2024 se presentó una denuncia en contra de la exministra, Amelia Flores, relacionada con la firma del contrato y el pago de Q614.5 millones para la adquisición de las vacunas Sputnik V, por considerar que dichas acciones pudieron afectar los intereses de la población y no habrían cumplido con los procedimientos y requisitos legales correspondientes.
"El MSPAS considera importante cualquier avance en la investigación de los hechos denunciados y aclara que no cuenta con información adicional a la proporcionada por el Ministerio Público en su conferencia de prensa. En ese marco, se espera que las diligencias continúen conforme al debido proceso y bajo principios de objetividad, imparcialidad y transparencia.", indicó Salud.
Salud reiteró su plena disposición para colaborar con las autoridades competentes en el desarrollo de la investigación.
Investigación
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, indicó que al MP ingresaron entre 12 y 14 denuncias vinculadas con este tema y aseguró que se han desarrollado de manera "objetiva e imparcial" las pesquisas correspondientes.
Según expuso el fiscal, como parte del proceso de averiguaciones se ha verificado la documentación relacionada con la negociación entre el Estado de Guatemala y la entidad que gestionó la compra de las vacunas, por las cuales se pagaron Q614 millones. En ese contexto, señaló que se detectaron ciertos incumplimientos que siguen siendo analizados.
"Entonces, toda esta investigación que se ha llevado a cabo y que algunos medios de comunicación y diputados pensaban que era un ‘megacaso’ de corrupción, simplemente lo que hubo acá fue incumplimientos en el decreto 1-2021 del Congreso para la adquisición de vacunas. Esto nos lleva a otro punto muy importante de que tenemos que estar atentos no solo cuando se dan esta serie de convenios", señaló.
Mientras tanto, acerca de Estados Unidos el fiscal dijo que se pretende conocer las posibles pruebas que tendría esa nación contra Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno durante la administración del presidente Alejandro Giammattei, y que llevaron a que fuera sancionado por medio de la Ley Magnitsky y lo incluyó en la lista Engel.
Por aparte, el funcionario del MP confirmó que no se accionará contra el exgobernante, quien actualmente goza del derecho de antejuicio por ser diputado del Parlamento Centroamericano, y por existir sentencias de años anteriores donde se rechazaron acciones en su contra, incluida una solicitud de retiro de antejuicio.
Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7