 OJ desembolsa Q48.8 millones por pago de "bono del pescado"
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OJ desembolsa Q48.8 millones por pago de "bono del pescado" al personal

Este beneficio se entrega a todo el personal previo al inicio de la Semana Santa.

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Organismo Judicial,
Organismo Judicial / FOTO:

El Organismo Judicial (OJ) desembolsó más de 48.8 millones de quetzales para hacer efectivo el pago del denominado "Bono del Pescado" que se entrega a los colaboradores a nivel nacional previo al inicio de la Semana Santa.

El bono corresponde a la cantidad de 3 mil 500 quetzales por trabajador. Durante el presente año, el beneficio fue cancelado a 13 mil 955 empleados, entre personal administrativo, técnico y judicial desplegado en todo el país.

Esta bonificación recibió un incremento de alrededor del 17%, en comparación con el entregado en el mismo periodo del año anterior, debido a que durante la presidencia de Teódulo Cifuentes se firmó un nuevo pacto colectivo.

La información obtenida en aquel entonces indicaba que, luego de varias semanas de negociación, se estableció un incremento al bono de Semana Santa o "bono del pescado", el cual fue de 500 quetzales. Además, en ese tiempo también se establecieron otros aumentos.

Este bono es una prestación que algunos trabajadores del sector público reciben durante la Semana Santa, producto de negociaciones establecidas en los pactos colectivos entre las instituciones y los sindicatos.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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