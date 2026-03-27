 Huelga de Dolores 2026: Estudiantes recorren la capital
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Huelga de Dolores 2026: la voz estudiantil resuena con sátira en la capital

La sátira, creatividad, color y crítica social llenan las calles de la Ciudad de Guatemala este viernes.

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La Huelga de Dolores 2026, realizada anualmente por los estudiantes de diferentes unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), se lleva a cabo este viernes 27 de marzo en la Ciudad de Guatemala, específicamente en el Centro Histórico, donde hay cierres vehiculares y cambio en los recorridos de las rutas de buses.

El desfile bufo es una tradición que se celebra desde finales del siglo XIX, convirtiéndose en una de las manifestaciones culturales y estudiantiles más emblemáticas del país. Es una forma en la que los universitarios buscan exponer la realidad nacional e internacional y hacer llamados a las autoridades para que le respondan al pueblo y busquen el bienestar general.

Esta festividad combina sátira política, crítica social y expresiones artísticas a través del recorrido acompañado de comparsas, carrozas y presentaciones teatrales, en las que los estudiantes cuestionan y parodian a autoridades y temas de actualidad.

Más allá de su carácter festivo, la Huelga de Dolores conserva un fuerte componente de protesta y denuncia, reflejando la historia, la creatividad y el espíritu crítico de generaciones de universitarios guatemaltecos.

Desvíos viales y cambios en rutas de buses por Huelga de Dolores 2026

La actividad que realizarán los estudiantes de la Usac generará impacto en el tránsito del Centro Histórico este viernes.

Presencia de estudiantes en diferentes zonas

El desfile de la Huelga de Dolores 2026 comenzó desde el Paraninfo Universitario, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, y se enfiló por la 2ª avenida y 13 calle, recorre distintos puntos y pasará por la 4ª avenida y 18 calle. También tomará la 6ª avenida, hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura, lo cual se espera que ocurra aproximadamente a las 16:00 horas.

Aunque generalmente el recorrido abarca únicamente la zona 1, en esta ocasión la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala dio a conocer que un grupo de encapuchados de la Usac mantiene presencia en el área de El Obelisco, entre zona 9, 10, 13 y 14.

Amílcar Montejo, vocero de la entidad, explicó que las vías alternas que pueden tomar los usuarios incluyen la 15 avenida, zona 13, yendo hacia la 7ª avenida de la zona 9, bulevar Liberación y bulevar Los Próceres, pasando bajo plaza El Obelisco.

* Con información de Juan Carlos Chanta y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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