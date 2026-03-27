 Desvíos viales y ajustes en rutas de buses por huelga 2026
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Desvíos viales y cambios en rutas de buses por Huelga de Dolores 2026

La actividad que realizarán los estudiantes de la Usac generará impacto en el tránsito del Centro Histórico este viernes.

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La tradicional Huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se llevará a cabo este viernes, 27 de marzo, por lo cual se anunciaron cierres viales, desvíos y cambios en recorridos de las rutas de buses mientras se desarrolla la actividad en el Centro Histórico.

El desfile saldrá aproximadamente a las 09:00 horas desde el Paraninfo Universitario, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, y se enfilará por la 2ª avenida y 13 calle, recorrerá distintos puntos y pasará por la 4ª avenida y 18 calle. También tomará la 6ª avenida, hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura, lo cual se espera que ocurra aproximadamente a las 16:00 horas.

En ese contexto, se esperan complicaciones de movilidad en el Centro Histórico, situación que ha llevado a que las autoridades de tránsito activen los protocolos correspondientes para reducir el impacto y apoyar a los usuarios a evitar mayores inconvenientes al circular en ese tramo.

Las rutas alternas que se mencionó que podrían tomar los conductores incluyen:

  • Anillo Periférico.
  • Avenida Elena.
  • Calle Martí.
  • 26 calle de la zona 5.
  • 24 calle de la zona 1.
  • Bulevar La Asunción.
  • Parque Colón.
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La tensión entre el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo y el Ministerio Público, con Consuelo Porras al frente; así como el aumento salarial otorgado a los diputados, fueron parte de los temas abordados por los estudiantes de la Usac en la 127 edición del desfile bufo.

Cambios en rutas de buses

Se anunciaron cambios en los recorridos de las unidades del Transmetro y Tu Bus debido a la actividad de los estudiantes de la Usac. Estos son los detalles:

Líneas 1 y 2:

  • Servicio inhabilitado.

Líneas 6, 7, 12, 13 y 18:

  • Operan con normalidad, sujetas a desvíos y cierres de estaciones en las próximas horas.
  • Modificaciones por línea y ruta:

Línea 13

  • Desvío desde Banco de Guatemala por 7ª avenida y 20 calle hacia 6ª avenida.
  • Estación Tipografía deshabilitada.

Línea 12 (hacia el norte)

  • Desvío por Calle del Castillo (de Don Bosco a Plaza Municipal).
  • Estación El Calvario deshabilitada.

TuBus Ruta 105

  • Ruta alterna por Av. El Cementerio, 13 calle, Av. Elena y 14 calle.
  • No llega a Gerona, zona 1.

TuBus Ruta 802

  • Desvío tras parada #117 por 1 calle, 4 avenida, 8 calle y 3 avenida hacia Periférico.
  • Paradas deshabilitadas: #118 a #125.

Encapuchados cierran paso en zona 1

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que un grupo de encapuchados cruzó un autobús en la 15 calle y 6ª avenida de la zona 1, por lo que el paso se encuentra cerrado en el sector.

Según explicó, la vía alterna es la 3ª calle, 5ª calle, 11ª calle, 17ª calle de la zona 1 para dirigirse al oriente del Centro Histórico.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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