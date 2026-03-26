 Sala da trámite a amparo presentado por estudiantes de USAC contra CSU
Nacionales

Sala da trámite a amparo presentado por estudiantes de USAC contra CSU

La acción fue presentada ante una amenaza inminente de que el Consejo Superior Universitario pueda obstaculizar su participación como miembros del cuerpo electoral para la elección de rector de la USAC.

Compartir:
usac-universidad-de-san-carlos-emisoras-unidas.jpeg,
usac-universidad-de-san-carlos-emisoras-unidas.jpeg / FOTO:

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aceptó y dio tramite a un amparo presentado por estudiantes de distintas unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC contra el Consejo Superior Universitario (CSU).

Dicha Sala también dio un plazo de 48 horas para que se rinda un informe circunstanciado y se remita copia certificada de los antecedentes administrativos subyacentes al amparo, debiendo pronunciarse sobre la veracidad o no de los hechos de los amparistas.

La acción fue presentada por los estudiantes ante lo que consideran una amenaza inminente de que el Consejo Superior Universitario pueda obstaculizar su participación como miembros del cuerpo electoral que deberá elegir al próximo rector de la USAC, en la sesión convocada para el 8 de abril de este año, que se ha programado para la elección del rector de la casa de estudios. 

Estudiantes universitarios también interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el objetivo de evitar que se voten las planillas electas de Ingeniería y Arquitectura y para asegurar la acreditación de todas las planillas estudiantiles, no solo las afines a Walter Mazariegos. Este amparo busca garantizar que las elecciones programadas para el 8 de abril se celebren de manera limpia y transparente.

Los estudiantes recordaron que la historia de la Universidad de San Carlos ha sido siempre la de luchar a favor del pueblo. Sin embargo, lamentan que en la actualidad la institución parezca estar "cooptada" por intereses particulares, específicamente los de Mazariegos, quien, según ellos, busca beneficios personales a través del control de la rectoría. La comunidad estudiantil considera que la universidad, pilar de la sociedad guatemalteca, está siendo instrumentalizada.

Vicepresidenta se pronuncia

La vicepresidenta de la República, Karin Herrera, a través de una publicación en X, manifestó que faltan 13 días para la elección de Rector de la USAC y hasta el momento 105 electores, que fueron democráticamente electos por sus sectores, para conformar el Cuerpo Electoral Universitario aún no han sido debidamente acreditados por el CSU. 

La vicemandataria, agregó que los procesos que funcionaron en el pasado, deberían funcionar hoy.

Congreso aplaza debate sobre combustibles hasta después de Semana Santa

El Legislativo sigue sin acuerdos para dar respuesta ante el incremento al precio de los combustibles. Mientras tanto, continúan las protestas de transportistas y pronunciamientos de parte de distintos sectores que exigen soluciones.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Sala da trámite a amparo presentado por estudiantes de USAC contra CSUt
Nacionales

Sala da trámite a amparo presentado por estudiantes de USAC contra CSU

07:42 PM, Mar 26
INDE lanza Plan de Contingencia de Semana Santa 2026t
Nacionales

INDE lanza "Plan de Contingencia de Semana Santa 2026"

09:00 PM, Mar 26
Aunque da risa, La Oficina México explica por qué Latinoamérica es asít
Farándula

Aunque da risa, La Oficina México explica por qué Latinoamérica es así

06:11 PM, Mar 26
Guatemala juega este viernes ante Argelia en Italia t
Deportes

Guatemala juega este viernes ante Argelia en Italia

09:00 PM, Mar 26
Lester Martínez: Los sueños se trabajan para hacerlos realidadt
Deportes

Lester Martínez: "Los sueños se trabajan para hacerlos realidad"

07:47 PM, Mar 26

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026IránEstados Unidos#liganacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Emisoras  Escúchanos