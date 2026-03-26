Sala da trámite a amparo presentado por estudiantes de USAC contra CSU

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aceptó y dio tramite a un amparo presentado por estudiantes de distintas unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) contra el Consejo Superior Universitario (CSU).
Dicha Sala también dio un plazo de 48 horas para que se rinda un informe circunstanciado y se remita copia certificada de los antecedentes administrativos subyacentes al amparo, debiendo pronunciarse sobre la veracidad o no de los hechos de los amparistas.
La acción fue presentada por los estudiantes ante lo que consideran una amenaza inminente de que el Consejo Superior Universitario pueda obstaculizar su participación como miembros del cuerpo electoral que deberá elegir al próximo rector de la USAC, en la sesión convocada para el 8 de abril de este año, que se ha programado para la elección del rector de la casa de estudios.
Estudiantes universitarios también interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el objetivo de evitar que se voten las planillas electas de Ingeniería y Arquitectura y para asegurar la acreditación de todas las planillas estudiantiles, no solo las afines a Walter Mazariegos. Este amparo busca garantizar que las elecciones programadas para el 8 de abril se celebren de manera limpia y transparente.
Los estudiantes recordaron que la historia de la Universidad de San Carlos ha sido siempre la de luchar a favor del pueblo. Sin embargo, lamentan que en la actualidad la institución parezca estar "cooptada" por intereses particulares, específicamente los de Mazariegos, quien, según ellos, busca beneficios personales a través del control de la rectoría. La comunidad estudiantil considera que la universidad, pilar de la sociedad guatemalteca, está siendo instrumentalizada.
Vicepresidenta se pronuncia
La vicepresidenta de la República, Karin Herrera, a través de una publicación en X, manifestó que faltan 13 días para la elección de Rector de la USAC y hasta el momento 105 electores, que fueron democráticamente electos por sus sectores, para conformar el Cuerpo Electoral Universitario aún no han sido debidamente acreditados por el CSU.
La vicemandataria, agregó que los procesos que funcionaron en el pasado, deberían funcionar hoy.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*