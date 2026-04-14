Magistrados buscan abordaje de acciones contra postuladora

Tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) buscan que se conozcan las diferentes acciones promovidas contra la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, entre estas, las relacionadas con los perfiles que pueden ser tomados en cuenta para el proceso.
El tema surgió en la misma jornada en la que los integrantes de la IX Magistratura tomaron posesión de sus cargos. Poco después de la medianoche, específicamente a las 12:43 horas, a tan solo unos minutos de haber firmado las actas de nombramiento, se hizo la solicitud formal de parte de los togados.
Los magistrados titulares Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa y Julia Rivera Aguilar le enviaron un oficio a la nueva presidenta de la CC, Annabella Morfín, en el que solicitaron que se programe para conocer en pleno las acciones que han sido interpuestas contra la postuladora.
Entre los recursos planteados ante el máximo tribunal constitucional en contra de la comisión se encuentran los que pretenden determinar si un juez puede optar al cargo de fiscal general.
Hasta el momento, se desconoce si Morfín programará alguna sesión de pleno para esta semana en la que se incluyan estas acciones que están pendientes de resolver.
Actualmente, la comisión de postulación para el MP avanza en la fase final de selección de aspirantes para proceder a la integración de la nómina de seis profesionales que será enviada al presidente Bernardo Arévalo para designar al sucesor de la fiscal Consuelo Porras.
Análisis: ¿Hay algo detrás de la petición?
En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se analizó el tema relacionado con el proceso de elección de fiscal general y el reciente planteamiento surgido a lo interno de la Corte de Constitucionalidad. Raquel Zelaya, expresidenta de la junta directiva de ASIES y exfuncionaria de gobierno, consideró que es una discusión que se lleva de manera apresurada y no descartó que tenga algún trasfondo.
"Son tres magistrados que están pidiendo a la magistrada (presidenta) que convoque para poder conocer un expediente justamente relacionado con el tema del debate que hay sobre lo que es el ejercicio profesional de abogado y lo que es ser juez. Y, curiosamente, lo están solicitando con una premura que llama la atención, pero ojalá que sea, como ellos dicen, para dar certeza jurídica al proceso", dijo.
Al preguntarle si esta solicitud de los togados podría tener algún tipo de "dedicatoria", específicamente vinculada a la postulación del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien es juez, la entrevistada consideró es la lectura que ha surgido, sin que se confirme. Asimismo, reiteró que los togados han señalado en el oficio que es para dar certeza jurídica.
"Sería muy desalentador si esto tenía orientación al ministerio de Gobernación. Aunque la percepción ciudadana, por experiencia, es que sí", puntualizó.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7