Resultado Marquense vs. Municipal, fecha 2, Apertura 2026

Deportivo Marquense recibió a Municipal en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos en la continuidad de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional del futbol mayor guatemalteco. El "Rojo" ganó 1-2 con tantos de John Méndez (33) y José Morales (43). Arturo Ledesma (12) había adelantado a los locales.
El partido arrancó con polémica ya que a los 7 minutos, una falta de David Aubrey, que no había sido sancionada, fue objeto de revisión en el Football Video Support (FVS), y tras varios minutos de análisis, el árbitro Diego Ojer señaló que había penalti a favor de los "Leones Amarillos del Occidente".
El ejecutor fue Francisco Grande, pero un remate displicente terminó siendo atajado por Kénderson Navarro al 11, quien salió en el once titular en lugar de Braulio Linares. La jugada terminó con un tiro de esquina para los locales.
En la ejecución de ese balón detenido, cayó el gol gracias a un cabezazo en palomita de Arturo Ledesma, y a los 12 minutos ya ganaba Marquense 1-0.
Municipal no se desesperó y tomó protagonismo. Antes del gol del empate, José Morales había probado suerte con un remate de larga distancia, pero que fue atajado milagrosamente por el portero local, Gustavo Gutiérrez.
Al 33, tras un tiro de esquina, John Méndez de cabeza vencía a Gutiérrez para el empate 1-1. La remontada de Municipal se dio a los 43 tras un gol de José Morales, quien de cabeza colocaba el 1-2. En ese momento, los tres goles anotados habían sido con cabeza.
Así terminó la primera parte, con un Municipal que fue más, y con una Marquense que pese a ser anfitrión no tomó ese papel y sus erráticas jugadas lo hicieron ver mal en el juego. Merecidamente, el "Mimado de la Afición" ganaba en San Marcos.
Segundo tiempo intrascendente en San Marcos
Deportivo Marquense salió con la idea de salvar el duelo, y para ello, arrancando el segundo tiempo contó con dos jugadores de recambio. Marco Tulio Rodas y Denilson Ochaeta tuvieron oportunidad de juego, y salieron Randall Corado y Luis García.
Once minutos después de arrancada la segunda parte, Omar Arellano realizó la segunda ventana de cambios: Alexis Matta y Francisco Grande, salieron; Francisco Velásquez y Erick Sánchez, entraron; respectivamente.
Ya al minuto 70, el duelo no tenía mayores emociones, pero Marquense seguía intentando armar contragolpes para buscar el empate del partido. Municipal bien asentado en cada una de sus filas se veía más fuerte que su rival.
Al final, el partido ya no tuvo movimiento y todo lo mejor del duelo se redujo a lo ocurrido en la primera parte.
Los "Rojos" suman su segunda victoria del campeonato y llegan a puntuación perfecta, de los 6 puntos, igual que el Deportivo Guastatoya, y ambos comandan el campeonato. La diferencia de gol favorece para los guastatoyanos, quienes son los líderes de competencia.
En la tercera fecha, Marquense visita a Mixco a las 11:00 horas del sábado 8 de agosto y Municipal le hará los honores a Cobán Imperial el domingo 9 a las 17:00 horas.