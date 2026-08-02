 Resultado Marquense vs. Municipal, fecha 2, Apertura 2026
Deportes

Municipal remonta en San Marcos y suma tres puntos ante Marquense

El “Rojo”, al igual que Guastatoya, tienen puntuación perfecta, y son los que mandan desde un inicio el Apertura 2026 de la Liga Nacional.

Compartir:
Municipal celebrando en el estadio Marquesa de la Ensenada
Municipal celebrando en el estadio Marquesa de la Ensenada / FOTO: Diego José Vásquez
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Deportivo Marquense recibió a Municipal en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos en la continuidad de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional del futbol mayor guatemalteco. El "Rojo" ganó 1-2 con tantos de John Méndez (33) y José Morales (43). Arturo Ledesma (12) había adelantado a los locales.  

El partido arrancó con polémica ya que a los 7 minutos, una falta de David Aubrey, que no había sido sancionada, fue objeto de revisión en el Football Video Support (FVS), y tras varios minutos de análisis, el árbitro Diego Ojer señaló que había penalti a favor de los "Leones Amarillos del Occidente".

El ejecutor fue Francisco Grande, pero un remate displicente terminó siendo atajado por Kénderson Navarro al 11, quien salió en el once titular en lugar de Braulio Linares. La jugada terminó con un tiro de esquina para los locales.

En la ejecución de ese balón detenido, cayó el gol gracias a un cabezazo en palomita de Arturo Ledesma, y a los 12 minutos ya ganaba Marquense 1-0.

Municipal no se desesperó y tomó protagonismo. Antes del gol del empate, José Morales había probado suerte con un remate de larga distancia, pero que fue atajado milagrosamente por el portero local, Gustavo Gutiérrez.

Al 33, tras un tiro de esquina, John Méndez de cabeza vencía a Gutiérrez para el empate 1-1. La remontada de Municipal se dio a los 43 tras un gol de José Morales, quien de cabeza colocaba el 1-2. En ese momento, los tres goles anotados habían sido con cabeza.

Así terminó la primera parte, con un Municipal que fue más, y con una Marquense que pese a ser anfitrión no tomó ese papel y sus erráticas jugadas lo hicieron ver mal en el juego. Merecidamente, el "Mimado de la Afición" ganaba en San Marcos.

Segundo tiempo intrascendente en San Marcos 

Deportivo Marquense salió con la idea de salvar el duelo, y para ello, arrancando el segundo tiempo contó con dos jugadores de recambio. Marco Tulio Rodas y Denilson Ochaeta tuvieron oportunidad de juego, y salieron Randall Corado y Luis García.

Once minutos después de arrancada la segunda parte, Omar Arellano realizó la segunda ventana de cambios: Alexis Matta y Francisco Grande, salieron; Francisco Velásquez y Erick Sánchez, entraron; respectivamente. 

Ya al minuto 70, el duelo no tenía mayores emociones, pero Marquense seguía intentando armar contragolpes para buscar el empate del partido. Municipal bien asentado en cada una de sus filas se veía más fuerte que su rival.

Al final, el partido ya no tuvo movimiento y todo lo mejor del duelo se redujo a lo ocurrido en la primera parte.

Los "Rojos" suman su segunda victoria del campeonato y llegan a puntuación perfecta, de los 6 puntos, igual que el Deportivo Guastatoya, y ambos comandan el campeonato. La diferencia de gol favorece para los guastatoyanos, quienes son los líderes de competencia.    

En la tercera fecha, Marquense visita a Mixco a las 11:00 horas del sábado 8 de agosto y Municipal le hará los honores a Cobán Imperial el domingo 9 a las 17:00 horas.  

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Municipal / Diego José Vásquez

En Portada

Taxistas anuncian marcha para protestar por el costo de los combustiblet
Nacionales

Taxistas anuncian marcha para protestar por el costo de los combustible

05:54 PM, Ago 02
Video muestra momento en que quema de torito deja 21 heridos en Méxicot
Internacionales

Video muestra momento en que quema de "torito" deja 21 heridos en México

05:48 PM, Ago 02
¿Quién era Carlos Roberto Ortiz Romero alias Gorgojo?t
Nacionales

¿Quién era Carlos Roberto Ortiz Romero alias "Gorgojo"?

05:21 PM, Ago 02
Autoridades inspeccionaron una propiedad de Linda Blair, actriz de El Exorcistapor tener 100 perrost
Farándula

Autoridades inspeccionaron una propiedad de Linda Blair, actriz de El Exorcistapor tener 100 perros

10:33 AM, Ago 02
¡Se terminó la espera! Vozinha llega a Chile para unirse al Colo Colot
Deportes

¡Se terminó la espera! Vozinha llega a Chile para unirse al Colo Colo

08:51 PM, Ago 02

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar