 Guatemala espera recibir 3,4 millones de turistas en 2025
Guatemala espera recibir 3,4 millones de turistas en 2025

En lo que va del año han llegado a Guatemala 1,8 millones de turistas.

Guatemala espera recibir durante 2025 un total de 3,4 millones de turistas y aumentar en más del 10 por ciento las llegadas a la nación centroamericana en 2024, según cálculos oficiales.

"Es un país hermoso. Estoy impresionada. Me encanta todo lo verde. La vegetación, las montañas...la gente muy servicial", contó Glenda Barrios, una de las 1,8 millones de turistas que han visitado Guatemala este año, de acuerdo a cifras del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Barrios, mexicana residente en Estados Unidos, tuvo a Antigua Guatemala como su punto de partida tras aterrizar en Guatemala.

Precisamente la ciudad colonial de Antigua Guatemala es uno de los centros turísticos más visitados por los extranjeros, como en el caso de Einer Vélez, un colombiano que llegó al país junto con amigos.

"Llegamos hace nueve días con mis amigos desde Bogotá. Estuvimos en Tikal, en Ciudad de Guatemala, ahora en Antigua, subimos el volcán Acatenango y ya vamos de regreso a casa", contó Vélez. "La gente es muy cariñosa, buenas personas. Te ayudan siempre", añadió.

De acuerdo cifras divulgadas en los últimos días por Inguat, en lo que va del año han llegado a Guatemala 1,8 millones de turistas y se espera que aumenten hasta los 3,4 millones al finalizar el año, para así superar los 3,03 millones que arribaron al territorio en 2024.

Agosto significa también un aumento en la llegada de salvadoreños, debido a las vacaciones del país vecino, por lo que las autoridades esperaban en los últimos días que más de 90.000 cruzaran la frontera.

"Vengo cada año. A diferentes puntos, pero cada año. Estamos de vacaciones y hemos venido buscando lugares bonitos y atractivos", contó Pedro Martínez, un salvadoreño de visita en Antigua Guatemala.

"Esperamos ir al Lago de Atitlán. Venimos de la Ciudad de Guatemala y esperamos también encontrar algún balneario. Tenemos tiempo y abierta la agenda", contó Martínez en compañía de su familia, en una visita que se extenderá por tres días.

Los 3,4 millones de visitantes en 2025 significarían la cifra más alta de extranjeros en la historia de Guatemala, para un país donde, según cálculos oficiales, el turismo representa alrededor del cinco por ciento del producto interno bruto (PIB).

De acuerdo al Gobierno local, los turistas que han visitado este año Guatemala provienen en su mayoría de El Salvador y Estados Unidos, tras cerrar el 2024 con 3,03 millones de extranjeros registrados.

Premian a emprendedores del programa de Turismo Indígena

El evento de premiación sirvió de vitrina para exponer la cultura guatemalteca ante cientos de asistentes del extranjero.

Vía EFE

07:56 PM, Ago 11
