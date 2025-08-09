Premian a emprendedores del programa de Turismo indígena

Las ruinas de Iximché sirvieron de marco para que representantes de la Organización de Naciones Unidas dedicadas al turismo (ONU Turismo) llevaran a cabo la premiación del programa Reto Turismo Indígena, durante la mañana de este domingo 9 de agosto de 2025.
En el evento también participaron funcionarios guatemaltecos como el presidente Bernardo Arévalo y el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), Harris Whitbeck. La reunión también sirvió para hacer entrega de un reconocimiento al proyecto Atiptalla de Perú.
El INGUAT informó que la ceremonia fue realizada en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el objetivo fue entregar un galardón a los creadores del proyecto Atiptalla de Perú. La actividad también destacó el valor del turismo indígena como motor de desarrollo sostenible, preservación cultural y fortalecimiento de las identidades ancestrales.
Desde Argentina para el mundo
Diego Paredes, representante de un grupo de emprendedores del turismo del norte de Argentina, expresó que este evento y el programa en contexto es una oportunidad para hacerse visible en Latinoamérica y el Caribe. Asimismo, mencionó que con este programa se encontró una difusión que antes no se tenía a nivel nacional e internacional.
Paredes destacó que esta actividad representa una oportunidad para su grupo, porque logran conectividad satelital en las comunicades de donde son, lo que a su vez permite una capacitación en temas de marketing, redes y difusión de sus proyectos que ya están funcionando.
El representante argentino añadió que el programa también les permite tener un fondo de microcréditos, lo que les permite mejorar sus emprendimientos, a través de préstamos que se manejan por medio del grupo.
En cuanto al evento, el entrevistado añadió que le gustó mucho porque involucró a varias personas del lugar y esas cosas no se ven mucho en Argentina.
Me gusta mucho como mantienen su cultura, sus costumbres, su dialecto, porque hablan mucho sus lenguas nativas; me alegro mucho de eso", expresó Paredes.
Panameños celebran en Guatemala
En tanto, Erwin Franco, representante de Panamá, celebró que su proyecto haya estado entre los cinco finalistas del certamen porque esto también representa una oportunidad para ellos.
Hoy el país de Guatemala, y sus aliados, dan estas oportunidades de convocatoria específicamente en el tema de turismo indígena que se desarrolla en los países", expresó Erwin Franco de Panamá.
Franco relató que llegó desde el pueblo de Emberá, que se ubica en la región de la Cuenca del Canal, donde están emprendiendo el tema del turismo indígena. Además, se expresó muy contento y agradecido por eventos como este.
Con imágenes e información del fotoperiodista Álex Meoño.