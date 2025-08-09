Conred continúa acciones por secuencia sísmica en Jutiapa

La titular de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, informó que la entidad que dirige continúa trabajando en respuesta a la secuencia sísmica que afectó el departamento de Jutiapa. La funcionaria explicó que la entidad que dirige sigue aportando ayuda humanitaria en el lugar más dañado por los temblores, con el aporte de alimentos y atención prehospitalaria en los albergues habilitados en el lugar.
Ogaldes mencionó que los profesionales de la Conred siguen haciendo evaluaciones a las viviendas que resultaron con daños por los movimientos de tierra. La funcionaria añadió que con estas acciones oportunas trabajan de manera rápida y en conjunto como sistema por una recuperación temprana.
La titular de la Conred añadió que la época de lluvias 2025 sigue su curso y por eso el registro de emergencias en el territorio nacional sigue actualizándose con más cifras y datos. La experta señaló que los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala y Suchitepéquez ya superan las 100 emergencias por el invierno.
Acciones por la época de lluvias
Dentro de los desastres atendidos, como consecuencia de las lluvias, Ogaldes mencionó derrumbes, deslizamientos, caídas de árboles e inundaciones. Por ende, las instituciones vinculadas con la Conred continúan con las acciones que benefician a las personas afectadas por las lluvias.
Al cierre del pasado viernes, la entidad contabilizaba al menos 1000 emergencias en todo el territorio nacional. Ante ese dato, Ogaldes recordó que Conred tiene el compromiso de implementar acciones de prevención y respuesta para salvaguardar la vida de la población.
"Los instamos a mantenerse informados y preparados con la mochila de las 72 horas, ante cualquier situación de emergencia o desastre", destacó Ogaldes.
Asimismo, mencionó que las precipitaciones traen otras consecuencias, como el incremento de enfermedades como el dengue. Por esa razón, la experta llamó a evitar la acumulación de agua en recipientes como cubetas, llantas, botellas y otros objetos que pueden servir como criaderos de mosquitos.
Ofertas laborales falsas
Finalmente, Conred pidió a los guatemaltecos tener precaución por ofertas falsas de empleos en redes sociales. La experta recordó que los procesos de selección de personal deben ser verificados en cuentas oficiales y resaltó que en ningún momento se solicita algún pago por un proceso de reclutamiento en la entidad.