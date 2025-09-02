Hijo de Zamora: "(Mi padre) está cumpliendo una pena anticipada por un delito que jamás cometió"

La Corte de Constitucionalidad (CC) revocó un recurso legal que avalaba la prisión domiciliaria en uno de los casos que enfrenta el periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde 2022 sin sentencia firme en su contra.
La decisión del máximo tribunal del país fue emitida tras un recurso del Ministerio Público (MP), que accionó legalmente después de que la Corte Suprema de Justicia avalara en junio pasado la salida de prisión del periodista en uno de los casos que enfrenta.
El dictamen, emitido ayer, fue determinado por cuatro magistrados a favor del mismo y uno en contra, específicamente del abogado Rony López, quien difirió argumentando que se ha violentado la libertad del comunicador.