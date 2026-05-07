Carin León y su novia: Accidente grave tras caer de elevador

Una tarde que debía ser de alegría y celebración para Carin León y su pareja, Mey Zúñiga, terminó convertida en una situación de emergencia, luego de que ambos sufrieron un accidente al desplomarse un elevador tras la presentación del último disco del artista.
Según reportes que circularon y diversos testimonios de asistentes, el percance ocurrió en la zona de servicio del edificio donde se realizó el evento.
El equipo buscaba evitar aglomeraciones al retirarse, por lo que utilizaron un elevador reservado para personal. En el ascensor se encontraban tanto el cantante como parte de su staff y su pareja.
Fuentes indican que el principal motivo del accidente fue la sobrecarga del elevador, provocada por el alto número de personas que abordaron el espacio al mismo tiempo.
Esta situación generó que el mecanismo no soportara el peso y cediera abruptamente, desplomándose aproximadamente un piso.
La mañana del 6 de mayo, Meylin Zúñiga publicó un mensaje por medio de sus Historias de Instagram en el que informó acerca del percance.
"El elevador en que bajamos saliendo de la presentación de Armando, cayó un piso. Íbamos muchas personas del ‘team’", explicó.
"Gracias a Dios, todos estamos bien. Solo una ligera fractura en mi tobillo", puntualizó al respecto de lo que le ocurrió a ella.
Él responde
A través de redes sociales, Carin León compartió un comunicado reiterando que su pareja se encontraba estable tras el accidente y que solo había sufrido una fractura de tobillo. También aclaró que tanto él como el resto de su equipo no sufrieron lesiones.
"El día de ayer, al finalizar la presentación de mi nuevo disco ‘Muda’, sufrimos un incidente donde mi esposa, Meylin Zúñiga, sufrió una fractura en el tobillo. Ambos nos encontramos estables y recibiendo la atención médica correspondiente", mencionó.
Agradeció el apoyo del público ante lo ocurrido y dejó claro que sus presentaciones en Metepec y Puebla seguían en pie.
"Mis shows programados para este fin de semana en Metepec y Puebla siguen en pie. Agradezco sinceramente todos sus mensajes de cariño, apoyo y comprensión en este momento".
El mensaje tranquilizó a sus seguidores, quienes le desearon todo lo mejor a Mey en su recuperación. Hasta el momento, la pareja no ha hecho más comentarios de lo ocurrido.