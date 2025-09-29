Sale a la luz qué produjo incidente en elevador del aeropuerto La Aurora

El pasado fin de semana se reportó un incidente en el Aeropuerto Internacional La Aurora en el que un grupo de personas quedó atrapado dentro de uno de los ascensores. Fue necesaria la activación del protocolo de emergencia por parte del personal de la terminal aérea para poder apoyar en su liberación.
El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz, explicó que el hecho ocurrió en el área del parqueo, así que no corresponde a los nuevos equipos instalados hace algunos meses junto con las gradas eléctricas, después de gestiones con una compañía que ya ha tenido que hacer visitas para verificar su funcionamiento ante reportes de fallas.
El pronunciamiento del funcionario se dio durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde fue abordado por periodistas que buscaban conocer las causas detrás de esta situación.
"Fue por sobrecarga" que se generó esta problemática, detalló al respecto el funcionario, pues compartió que ingresaron 13 personas, cuando el elevador tiene capacidad para 12, lo que comprometió el funcionamiento del aparato.