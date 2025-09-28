 Elevador atascado atrapa a 13 personas en Aeropuerto Aurora
Nacionales

Aeropuerto La Aurora: 13 personas atascadas en elevador

Autoridades de la terminal aérea confirmaron que un ascensor se atascó durante la jornada de este domingo, en el área de parqueos.

Compartir:
Imagen referencial del Aeropuerto Internacional La Aurora., Archivo.
Imagen referencial del Aeropuerto Internacional La Aurora. / FOTO: Archivo.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que 13 personas quedaron atrapadas en un elevador atascado del aeropuerto La Aurora durante este domingo 28 de septiembre de 2025. Por esa razón, el personal de la terminal aérea activó el protocolo de emergencia.

Videos que circulan en redes sociales mostraron los momentos de pánico que vivieron las personas que quedaron encerradas en los ascensores. En las imágenes, varias personas comentan que el incidente ocurrió en el área de parqueos.

En un comunicado, la DGAC declaró que los incidentes ocurrieron este domingo a las 15:15 horas. Asimismo, afirmaron que el elevador "quedó momentáneamente atascado mientras transportaba a 13 usuarios".

"Inmediatamente después del incidente, nuestro personal activó el protocolo de emergencia y trabajó en conjunto con elementos de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC) para garantizar la seguridad de los pasajeros. A las 15:24 horas, después de 10 minutos de trabajo, se logró liberar a todas las personas atrapadas", consignaron.

Las autoridades añadieron que durante la emergencia, un usuario sufrió una lesión menor en un dedo al intentar abrir la puerta del elevador y recibió atención inmediata por parte del equipo de control de emergencias.

Afortunadamente, su vida no estuvo en riesgo. Además, se presentó el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) para brindar apoyo adicional", declaró la DGAC en la misiva.

Aeropuerto La Aurora trabaja sin contratiempos

"Afortunadamente, las operaciones del aeropuerto continúan desarrollándose con normalidad. Agradecemos la calma y cooperación de los pasajeros", reiteró la DGAC.

Finalmente, el comunicado añadió que "el Aeropuerto Internacional La Aurora prioriza la seguridad y bienestar de sus pasajeros y colaboradore. Estamos trabajando para garantizar que nuestros sistemas y equipos funcionen correctamente".

Pastoral alza la voz por los migrantes en la JMMR 2025

Las organizaciones que integran la Pastoral de Movilidad Humana realizaron un evento en el Palacio Nacional de la Cultura para fijar postura en el tema de los migrantes.

En Portada

PNC ingresa al Barrio El Gallito para mantener el controlt
Nacionales

PNC ingresa al Barrio El Gallito para mantener el control

06:37 PM, Sep 28
Bad Bunny será el artista principal del Super Bowl LX 2026t
Farándula

Bad Bunny será el artista principal del Super Bowl LX 2026

09:28 PM, Sep 28
Aeropuerto La Aurora: 13 personas atascadas en elevadort
Nacionales

Aeropuerto La Aurora: 13 personas atascadas en elevador

06:15 PM, Sep 28
Xelajú derrota a Malacateco y es quinto de la competencia t
Deportes

Xelajú derrota a Malacateco y es quinto de la competencia

10:01 PM, Sep 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos