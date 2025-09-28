Elevador atascado atrapa a 13 personas en Aeropuerto Aurora

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que 13 personas quedaron atrapadas en un elevador atascado del aeropuerto La Aurora durante este domingo 28 de septiembre de 2025. Por esa razón, el personal de la terminal aérea activó el protocolo de emergencia.
Videos que circulan en redes sociales mostraron los momentos de pánico que vivieron las personas que quedaron encerradas en los ascensores. En las imágenes, varias personas comentan que el incidente ocurrió en el área de parqueos.
En un comunicado, la DGAC declaró que los incidentes ocurrieron este domingo a las 15:15 horas. Asimismo, afirmaron que el elevador "quedó momentáneamente atascado mientras transportaba a 13 usuarios".
"Inmediatamente después del incidente, nuestro personal activó el protocolo de emergencia y trabajó en conjunto con elementos de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC) para garantizar la seguridad de los pasajeros. A las 15:24 horas, después de 10 minutos de trabajo, se logró liberar a todas las personas atrapadas", consignaron.
Las autoridades añadieron que durante la emergencia, un usuario sufrió una lesión menor en un dedo al intentar abrir la puerta del elevador y recibió atención inmediata por parte del equipo de control de emergencias.
Afortunadamente, su vida no estuvo en riesgo. Además, se presentó el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) para brindar apoyo adicional", declaró la DGAC en la misiva.
Aeropuerto La Aurora trabaja sin contratiempos
"Afortunadamente, las operaciones del aeropuerto continúan desarrollándose con normalidad. Agradecemos la calma y cooperación de los pasajeros", reiteró la DGAC.
Finalmente, el comunicado añadió que "el Aeropuerto Internacional La Aurora prioriza la seguridad y bienestar de sus pasajeros y colaboradore. Estamos trabajando para garantizar que nuestros sistemas y equipos funcionen correctamente".