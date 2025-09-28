Pastoral alza la voz por los migrantes en la JMMR 2025

Organismos que velan por los derechos de los migrantes desarrollaron una actividad social este domingo 28 de septiembre de 2025 para conmemorar el 111 aniversario de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2025 (JMMR 2025), frente al Palacio Nacional de la Cultura. En la actividad participó Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Nicaragua, quien dio lectura a un comunicado acerca de la actividad.
"Migrante misionero de esperanza, que nos recuerda el mejor este mensaje del Papa Francisco", leyó el religioso al proseguir sentenciando que "las organizaciones dedicadas a la atención, protección y promoción de los derechos y la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, que conformamos la Pastoral de Movilidad Humana en Guatemala, y otras asociaciones, reunidas en comunión de fe y servicio, queremos alzar la voz por la conmemoración de la JMMR 2025, encomendada por el Santo Padre bajo el lema migrante misionero de esperanza".
Esta jornada nos insta a la reflexión y a la acción concreta en favor de ellos y ellas. Reconocemos así su testimonio de fe, esperanza y confianza en Dios y su resiliencia, que enriquece a nuestra sociedad", leyó Herrera.
El comunicado agregó que, "por lo anterior, hemos reunido esfuerzos para apoyar el protagonismo de las personas en movilidad humana, forzada a través de su identidad, expresiones culturales y artísticas". De la misma forma el comunicado acompañó el empoderamiento de las personas en movilidad humana, y realizando lugares de convivencia que contrarrestan al odio, la crueldad, la discriminación y la expulsión, en la apuesta por la acogida, fraternidad, e interculturalidad y del aprendizaje mutuo.
"Conscientes de los actuales contextos migratorios en la región, donde en nombre de la seguridad y soberanía, Estados Unidos (EE.UU.) ha violentado y sigue violentando los derechos fundamentales de las personas en movilidad humana, con enquistamiento de los gobiernos norteamericanos que han generado el irrespeto a los derechos humanos, el estancamiento de las personas en diferentes países de la región, la migración inversa de sur a norte y situaciones de vulnerabilidad", destacaron.
La misiva también agregó que existe exposición a la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, desaparición e incluso la muerte, leyó el obispo Herrera.
Con imágenes e información del fotoperiodista Álex Meoño.