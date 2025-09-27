Padre e hijo son arrastrados por río en Suchitepéquez

Un trágico incidente se registró este sábado 27 de septiembre, en la ruta alterna que conecta San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, luego que padre e hijo fueron arrastrados por la fuerte corriente de un río.
Padre e hijo viajaban en una motocicleta y al pasar por el sector, fueron arrastrados por la fuerte corriente de un río.
Bomberos Voluntarios rescataron con vida Ronald Saj, de 36 años, y tras ser estabilizado fue trasladado a un centro asistencial cercano; sin embargo, su progenitor, Rubén Saj, de 55 años, fue localizado sin signos vitales tras intensas labores de búsqueda.
En las acciones de rescate participaron los Bomberos Voluntarios de Mazatenango, los Bomberos Municipales Departamentales de San Francisco Zapotitlán y la Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala, quienes coordinaron esfuerzos para la localización de las víctimas.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones al transitar por pasos de ríos y cauces crecidos durante la temporada de lluvias.
Fallecidos durante temporada lluviosa 2025
En lo que va de la temporada lluviosa se contabilizan 45 fallecidos, de los cuales 12 corresponden a este mes. De las víctimas, 30 murieron arrastradas por ríos y tres personas fallecieron el pasado fin de semana en un deslizamiento en Senahú, Alta Verapaz. Además, aún se reportan tres desaparecidos, cuyos cuerpos no han sido recuperados.
Actualmente, 111 personas permanecen albergadas en San Juan Sacatepéquez, Senahú, Purulhá y Chinautla.