 Padre e hijo son arrastrados por río en Suchitepéquez
Nacionales

Padre e hijo son arrastrados por río en Suchitepéquez

Bomberos localizaron sin vida al progenitor en ruta alterna que conecta San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez.

Compartir:
Bomberos recuperaron el cuerpo de una de las víctimas., Foto Bomberos Voluntarios
Bomberos recuperaron el cuerpo de una de las víctimas. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios

Un trágico incidente se registró este sábado 27 de septiembre, en la ruta alterna que conecta San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, luego que padre e hijo fueron arrastrados por la fuerte corriente de un río. 

Padre e hijo viajaban en una motocicleta y al pasar por el sector, fueron arrastrados por la fuerte corriente de un río.

Bomberos Voluntarios rescataron con vida Ronald Saj, de 36 años, y tras ser estabilizado fue trasladado a un centro asistencial cercano; sin embargo, su progenitor, Rubén Saj, de 55 años, fue localizado sin signos vitales tras intensas labores de búsqueda.

En las acciones de rescate participaron los Bomberos Voluntarios de Mazatenango, los Bomberos Municipales Departamentales de San Francisco Zapotitlán y la Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala, quienes coordinaron esfuerzos para la localización de las víctimas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones al transitar por pasos de ríos y cauces crecidos durante la temporada de lluvias.

Fallecidos durante temporada lluviosa 2025 

En lo que va de la temporada lluviosa se contabilizan 45 fallecidos, de los cuales 12 corresponden a este mes. De las víctimas, 30 murieron arrastradas por ríos y tres personas fallecieron el pasado fin de semana en un deslizamiento en Senahú, Alta Verapaz. Además, aún se reportan tres desaparecidos, cuyos cuerpos no han sido recuperados.

Actualmente, 111 personas permanecen albergadas en San Juan Sacatepéquez, Senahú, Purulhá y Chinautla.

Fin de semana lluvioso

Insivumeh pronostica lluvias acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del país

En Portada

Padre e hijo son arrastrados por río en Suchitepéquezt
Nacionales

Padre e hijo son arrastrados por río en Suchitepéquez

05:53 PM, Sep 27
Choque entre tren y autobús de pasajeros deja cinco muertos en Méxicot
Internacionales

Choque entre tren y autobús de pasajeros deja cinco muertos en México

12:50 PM, Sep 27
¡Selena Gomez se casa! Revelan las primeras imágenes de la bodat
Farándula

¡Selena Gomez se casa! Revelan las primeras imágenes de la boda

07:16 PM, Sep 27
Municipal golea a Achuapa y se afianza en el liderato del Apertura 2025t
Deportes

Municipal golea a Achuapa y se afianza en el liderato del Apertura 2025

06:56 PM, Sep 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Seguridad vialReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos