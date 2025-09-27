Fin de semana lluvioso

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica para la tarde de este sábado 27 de septiembre, nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del país.
La humedad y el calentamiento diurno promoverán los nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche en gran parte del país.
Los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones Bocacosta, Occidente, Pacífico y Altiplano Central.
Las condiciones atmosféricas pueden promover las tormentas locales severas (abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo) principalmente en sectores montañosos o volcánicos, detalló el Insivumeh..
Lluvias continuarán el domingo
Para este domingo, el Insivumeh pronostica un ambiente cálido y húmedo, nublados con lluvias y actividad eléctrica principalmente del sur al centro del país.
Durante el amanecer se espera neblina y posibles lloviznas al amanecer en valles o sectores montañosos. Ambiente cálido y mayormente soleado, nubosidad dispersa alternando con nublados parciales.
La humedad y el calentamiento diurno promoverán los nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde que pueden prolongarse hasta altas horas de la noche en gran parte del país.
Los mayores acumulados pueden las presentarse en regiones Occidente, Bocacosta, Valles de Oriente y Altiplano Central, sin descartar lluvias copiosas en el resto del país.