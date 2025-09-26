Cierres viales en Villa Canales por lluvias intensas

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales, Guatemala, anunció que se implementarán cierres en la ruta entre Boca del Monte, en ese municipio, y la avenida Hincapié, Guatemala. Se trata de una medida de prevención ante la presencia de las lluvias, ya que podrían darse nuevos deslizamientos en el kilómetro 11.5.
De acuerdo con la institución, esta disposición se aplicará en caso de que se registren lluvias prolongadas y consistirá en el cierre de los siguientes puntos:
- Avenida Hincapié, sector del Pino.
- Kilómetro 14, ingreso a Boca del Monte.
La medida se estaría aplicando para el período después de las 16:00 horas y, principalmente, se contempla para las jornadas viernes 26, lunes 29 y martes 30 de septiembre, mientras avanzan los trabajos en la zona donde hace algunos días ocurrió un derrumbe de gran magnitud.
Mientras tanto, el sábado 27 de septiembre se tendrá un cierre total de ambas vías a partir de las 07:00 horas en los puntos mencionados debido a que se realizarán trabajos controlados de limpieza.
Por ello, la PMT recomendó utilizar las siguientes vías alternas:
- Carretera a El Salvador.
- Avenida Petapa.
- Vía Alterna privada.
Talud inestable y grietas
Esta mañana, durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, se refirió al tema de los cierres previstos en esa localidad y reiteró que, excepto el del sábado, se aplicarán únicamente si se presentan lluvias fuertes.
Explicó que esta disposición se tomó como medida de prevención debido a que en el talud hay cuatro metros de grietas. Entonces, está pendiente de que se desplome nuevamente esa parte.
Compartió que un dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), emitido en 2019, establece que ese lugar es vulnerable para cualquier desprendimiento del talud y ordenó al gobierno central, en ese entonces, realizar trabajos de mitigación en ese punto. Los cuales, según sus palabras, comenzaron, pero no culminaron.
El jefe edil agregó que se instaló una mesa técnica y fue en los análisis realizados en este marco que se analizó la necesidad de preparar cierres, de ser necesario, para evitar la pérdida de vidas y posibles daños materiales.
En cuanto a la inconformidad de los usuarios de la vía, el entrevistado dijo que prefiere "que le hagan memes" a que haya muertos en ese tramo.