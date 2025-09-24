Derrumbe en Hincapié: Cierre, vías alternas y multas

Las autoridades municipales de Villa Canales, Guatemala, actualizaron este miércoles 24 de septiembre el seguimiento que se da luego del derrumbe de grandes proporciones que se registró ayer en el kilómetro 11.5 de la ruta entre la avenida Hincapié, Guatemala; y Boca del Monte, Villa Canales. También compartieron las medidas que se tomarán, incluido el cierre de uno de los carriles.
En conferencia de prensa, el alcalde Ramiro Rivera anunció el cierre temporal del carril derecho en el referido punto con dirección a Ciudad de Guatemala. El perímetro de cierre será de 30 metros, 15 metros hacia el norte y 15 metros hacia el sur.
Asimismo, compartió que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad cuenta con 110 agentes en apresto ante posibles emergencias. Puntualmente en el área afectada se contará con seis agentes, además de 15 unidades motorizadas en todo Boca del Monte y dos radiopatrullas para el monitoreo respectivo.
Multas por detenerse en el área
El alcalde les solicitó a los usuarios de este tramo atender las recomendaciones del personal de la PMT y no detener su marcha en esta área para tener una circulación más ágil y segura. También movilizarse a una velocidad moderada.
"Hay muchas personas que se paran, hacen tik tok, arriesgan la vida y esas personas serán multadas con 5 mil quetzales por pararse a tomar videos. Lo que queremos es que pasen rápido. Ayer, estábamos trabajando, todavía (pasaban) viendo, grabando, y estos temas no lo vamos a permitir", expresó.
El jefe edil reiteró que esto no es un juego, sino un tema de alto riesgo, pues así lo establecen los informes de las autoridades pertinentes. En ese sentido, enfatizó que se aplicarán medidas drásticas para los automovilistas que se detengan a grabar.
"Con la naturaleza y con Dios no nos metemos. Esto no es un juego, por lo tanto, podemos prevenir estas catástrofes", aseguró.
Rutas alternas
El alcalde Rivera compartió que, a diario, unos 170 mil vehículos circulan por el tramo donde ocurrió el derrumbe. El paso se habilitó ayer en horas de la noche; sin embargo, hoy se anunció este cierre parcial. En ese contexto, el funcionario compartió las rutas alternas que pueden ser tomadas por los usuarios para evitar mayores inconvenientes. Estas son:
- Avenida Petapa.
- Carretera a El Salvador.
- El Pueblito.
- Santa Catarina Pinula
- Vías Alternas del Sur.