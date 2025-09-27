 Deslizamiento obstruye ingreso a Colinas de Monte María sur de Villa Nueva
Nacionales

Deslizamiento obstruye ingreso a Colinas de Monte María sur de Villa Nueva

Debido a que el deslizamiento afectó un poste del tendido eléctrico, el servicio de energía es irregular.

Compartir:
Un delizamiento afectó el tendido eléctrico en la zona 7 de Villa Nueva. , Foto EEGSA
Un delizamiento afectó el tendido eléctrico en la zona 7 de Villa Nueva. / FOTO: Foto EEGSA

Un deslizamiento de grandes proporciones se registró en el ingreso a Colinas de Monte María sur zona 7 de Villa Nueva, el mismo causo daños a un poste y al tendido eléctrico informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva. 

Agentes de la PMT se encuentran en el sector en calidad de prevención y recomendaron precaución a quienes transitan por el sector.

La Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima, (EEGSA) informó que debido a este derrumbe, presentan inconvenientes en el servicio energía.

El área afectada se encuentra alrededor de Cumbres de San Gabriel, Colinas de Monte María; Villa Nueva. Nuestro equipo está trabajando para restablecer el servicio.

Limpieza en Villa Canales

La Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED) de Villa Canales, realizó acciones de limpieza en la ruta de ciudad de Guatemala hacia Boca del Monte, derivado de los deslizamientos que se han presentado.

A pesar del cierre preventivo y las recomendaciones de las autoridades municipales, peatones insistieron en atravesar caminando, no solo arriesgando sus propias vidas, sino retrasando las operaciones de limpieza.

"Hacemos un llamado a la población a respetar la restricciones de paso vehicular y peatonal en resguardo de su integridad física.", indicó la Coordinadora. 

La PMT informó  que, tras concluir los trabajos de limpieza controlada se ha restablecido el paso vehicular en los sectores previamente cerrados, incluyendo:  Santa Fe;  avenida Hincapié; sector El Pino y el kilómetro 14, ingreso a Boca del Monte.

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacífico

A partir de este domingo se realizará un cierre parcial en la ruta al Pacífico CA-9 Sur, mismo que se extenderá durante la semana.

En Portada

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacíficot
Nacionales

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacífico

11:21 AM, Sep 27
La guatemalteca Gaby Soto logra histórico resultado en el Mundial de Ciclismot
Deportes

La guatemalteca Gaby Soto logra histórico resultado en el Mundial de Ciclismo

10:38 AM, Sep 27
Captan a Belinda junto a Khaby Lame, tiktoker detenido por ICE t
Farándula

Captan a Belinda junto a Khaby Lame, tiktoker detenido por ICE

10:57 AM, Sep 27
Atlético destroza al Real Madrid y se queda con el Derbit
Deportes

Atlético destroza al Real Madrid y se queda con el Derbi

10:21 AM, Sep 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos