Deslizamiento obstruye ingreso a Colinas de Monte María sur de Villa Nueva

Un deslizamiento de grandes proporciones se registró en el ingreso a Colinas de Monte María sur zona 7 de Villa Nueva, el mismo causo daños a un poste y al tendido eléctrico informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.
Agentes de la PMT se encuentran en el sector en calidad de prevención y recomendaron precaución a quienes transitan por el sector.
La Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima, (EEGSA) informó que debido a este derrumbe, presentan inconvenientes en el servicio energía.
El área afectada se encuentra alrededor de Cumbres de San Gabriel, Colinas de Monte María; Villa Nueva. Nuestro equipo está trabajando para restablecer el servicio.
Limpieza en Villa Canales
La Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED) de Villa Canales, realizó acciones de limpieza en la ruta de ciudad de Guatemala hacia Boca del Monte, derivado de los deslizamientos que se han presentado.
A pesar del cierre preventivo y las recomendaciones de las autoridades municipales, peatones insistieron en atravesar caminando, no solo arriesgando sus propias vidas, sino retrasando las operaciones de limpieza.
"Hacemos un llamado a la población a respetar la restricciones de paso vehicular y peatonal en resguardo de su integridad física.", indicó la Coordinadora.
La PMT informó que, tras concluir los trabajos de limpieza controlada se ha restablecido el paso vehicular en los sectores previamente cerrados, incluyendo: Santa Fe; avenida Hincapié; sector El Pino y el kilómetro 14, ingreso a Boca del Monte.