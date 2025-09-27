Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacífico

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), anunció que desde este domingo 28 de septiembre, se realizará un cierre parcial entre los kilómetros 23 y 23.5 de la CA-9 Sur, ruta al Pacífico, en los carriles con dirección a la Ciudad De Guatemala.
Covial trabajará en la reparación y el bacheo mayor en dicho sector; sin embargo, habrá circulación.
Debido a trabajos de reparación y bacheo mayor carril por carril el horario de cierre parcial será este domingo 28 de septiembre de 7:00 a 15:00 horas.
Del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre el cierre se realizará de 9:00 a 17:00 horas.
Covial indicó que siempre habrá circulación en los demás carriles con el apoyo de agentes de la a Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva y Amatitlán
Otro cierre
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales, Guatemala, implementó cierres en la ruta entre Boca del Monte, en ese municipio, y la avenida Hincapié, Guatemala. Se trata de una medida de prevención ante la presencia de las lluvias, ya que podrían darse nuevos deslizamientos en el kilómetro 11.5.
De acuerdo con la institución, esta disposición se aplicará en caso de que se registren lluvias prolongadas y consistirá en el cierre de Avenida Hincapié, sector del Pino y kilómetro 14, ingreso a Boca del Monte.
La medida se estaría aplicando para el período después de las 16:00 horas y, principalmente, se contempla para las jornadas lunes 29 y martes 30 de septiembre, mientras avanzan los trabajos en la zona donde hace algunos días ocurrió un derrumbe de gran magnitud.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*