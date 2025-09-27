Realizan trabajos de limpieza controlada en el kilómetro 11.5 avenida Hincapié

La mañana de este sábado 27 de septiembre, la municipalidad de Villa Canales, realiza los trabajos de limpieza controlada en el kilómetro 11.5, avenida Hincapié, una medida para mantener la seguridad y el orden en la zona detalló la comuna.
Los puntos de cierre son Santa Fé y El Pino desde las 7:00 y concluye a las 11:00 A.M., además la municipalidad recomendó utilizar rutas alternas como: Avenida Petapa, Carretera a El Salvador, Pueblito, Santa Catarina Pinula, calzada Aguilar Batres y la VAS.
"Recuerde que nuestro objetivo es salvaguardar su integridad física, por ello trabajamos arduamente para prevenir riesgos y garantizar la seguridad en la zona. gradecemos su comprensión y cooperación en este proceso.", detalló la Municipalidad.
Talud inestable y grietas
El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, se refirió a los cierres previstos en esa localidad y reiteró que, excepto el del sábado, se aplicarán únicamente si se presentan lluvias fuertes.
Explicó que esta disposición se tomó como medida de prevención debido a que en el talud hay cuatro metros de grietas. Entonces, está pendiente de que se desplome nuevamente esa parte.
Compartió que un dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), emitido en 2019, establece que ese lugar es vulnerable para cualquier desprendimiento del talud y ordenó al gobierno central, en ese entonces, realizar trabajos de mitigación en ese punto. Los cuales, según sus palabras, comenzaron, pero no culminaron.
El jefe edil agregó que se instaló una mesa técnica y fue en los análisis realizados en este marco que se analizó la necesidad de preparar cierres, de ser necesario, para evitar la pérdida de vidas y posibles daños materiales.
En cuanto a la inconformidad de los usuarios de la vía, el entrevistado dijo que prefiere "que le hagan memes" a que haya muertos en ese tramo.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*