 Ordenan a Maduro pagar millonaria suma por demanda en EE. UU.

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Internacionales

Juez ordena a Maduro pagar millonaria suma por demanda en EE. UU.

El depuesto presidente venezolano y otros chavistas deberán pagar una millonaria indemnización por una demanda presentada por más de una decena de estadounidenses.

Compartir:
Nicolás Maduro es trasladado al tribunal del Distrito Sur de Nueva York, EFE
Nicolás Maduro es trasladado al tribunal del Distrito Sur de Nueva York / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un juez federal en EE. UU. ordenó al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a otros chavistas pagar 314 millones de dólares como indemnización por una demanda presentada por más de una decena de estadounidenses por secuestro, tortura y terrorismo, aunque excluyó del pago a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La Corte del Distrito Sur de Florida también responsabilizó a los actuales ministros del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y de Agricultura, Vladimir Padrino, así como al empresario y exministro Alex Saab, detenido en Miami, al grupo criminal conocido como el Cártel de los Soles, a Maikel José Moreno Pérez, a Néstor Luis Reverol y a Tarek William Saab.

Por ahora, el juez Darrin P. Gayles excluyó a los otros demandados: la mandataria encargada y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y las empresas estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Corporación Venezolana del Petroleo (CVP).

Los demandantes incluyen a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes en 2023 fueron parte de un intercambio de prisioneros durante la presidencia del estadounidense Joe Biden (2021-2025) que resultó en la liberación de Alex Saab, detenido desde mayo pasado otra vez en EE. UU., donde afronta una audiencia preliminar la próxima semana en un caso de lavado de dinero.

Los demandantes, entre ellos personas que estuvieron secuestradas en Venezuela y dos menores de edad, habían presentado la demanda en agosto de 2025, pero la reactivaron en enero con una nueva moción tras la captura de Maduro por tropas estadounidenses el 3 de enero de este año en Caracas. El exgobernante fue trasladado a Nueva York, donde permanece preso y afronta cargos de narcoterrorismo.

El recurso acusa a los líderes del chavismo de violar la Ley Federal Antiterrorismo (ATA, en inglés), la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

Foto embed
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue captado el pasado 15 de septiembre, durante una rueda de prensa, en Caracas (Venezuela) - EFE/Miguel Gutiérrez

El fallo del juez argumentó que Maduro "históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en los EE. UU.".

También concluyó que "Maduro cometió actos de terrorismo internacional", mientras que el "secuestro, la tortura y la detención arbitraria" de Kenemore, Marval y Saad "violaron las leyes penales de EE. UU. y de Florida".

Asimismo, acusó al exgobernante venezolano de "narcoterrorismo" con el aparente "objetivo de intimidar o coaccionar a la población civil de EE. UU.".

Este recurso civil es paralelo al proceso penal que afronta Maduro por narcotráfico en Nueva York, donde también está detenida su esposa Cilia Flores.

En tanto, el exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab señalado en EE. UU. como "testaferro" de Maduro afronta en Miami cargos de lavado de dinero.

*Con información de EFE

En Portada

Ministerio de Salud mantiene diálogo abierto con personal tras jornada de protestast
Nacionales

Ministerio de Salud mantiene diálogo abierto con personal tras jornada de protestas

10:34 AM, Jul 15
Ingreso de nueva masa de polvo del Sahara afectará la calidad del aire a partir de hoyt
Nacionales

Ingreso de nueva masa de polvo del Sahara afectará la calidad del aire a partir de hoy

09:31 AM, Jul 15
Comunidades de fe piden transparencia y ética en elección del Contralor General de Cuentast
Nacionales

Comunidades de fe piden transparencia y ética en elección del Contralor General de Cuentas

07:10 AM, Jul 15
Camión cargado con leña vuelca sobre un picop; conductor es rescatado por bomberost
Nacionales

Camión cargado con leña vuelca sobre un picop; conductor es rescatado por bomberos

08:21 AM, Jul 15
Mujer herida en explosión en cohetería en San Raymundot
Nacionales

Mujer herida en explosión en cohetería en San Raymundo

09:26 AM, Jul 15

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaArgentinaEstados UnidosFIFAMessiCopa del Mundo
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar