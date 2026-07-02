 Terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez anuncia que labores de rescate continúan

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Internacionales

Terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez anuncia que labores de rescate continúan

La presidenta encargada de Venezuela aseguró que su país vive “una de las peores tragedias naturales que haya conocido en su historia” y agradeció a los expertos de 31 naciones que han ido a “socorrer y dar vida”.

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Terremotos en Venezuela, EFE
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche del miércoles que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan en su país, tras una semana de los fuertes terremotos que dejaron miles de muertos y heridos.

"Tenemos esperanza y fe", dijo Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que condecoró a las delegaciones de rescatistas de Italia y Suiza. La líder chavista dio estas declaraciones cuando un grupo de rescatistas de varios países llevan más de 60 horas en una operación de salvamento de un superviviente que se encuentra bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los sismos.

Rodríguez aseguró que Venezuela vive "una de las peores tragedias naturales que haya conocido en su historia" y expresó su agradecimiento a los expertos de 31 naciones que han ido a Venezuela a "socorrer y dar vida".

El despliegue de 3 mil rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a 12 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, del pasado 24 de junio, confirmó a EFE el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

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Terremotos en Venezuela - EFE

El chileno Sebastián Mocarquer, parte de Undac, señaló que quedan días para seguir trabajando en Venezuela, pero este tiempo es finito. Los equipos de rescate irán retornando a sus países y habrá una transición para empezar a recuperar los restos de los fallecidos, de lo que se encargan las autoridades venezolanas, por cuestiones de equipamiento, legales y forenses.

El equipo neerlandés anunció el miércoles que daba por concluida su misión, al reducirse las posibilidades de encontrar a personas con vida.

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6 ml 461 personas han sido rescatadas.

*Con información de EFE

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