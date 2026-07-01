 Terremotos en Venezuela: Detienen a policías por quedarse dinero hallado entre escombros

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
Medio Tiempo
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Internacionales

Terremotos en Venezuela: Detienen a policías por quedarse dinero hallado entre escombros

Videos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentando a un agente y rompiendo los dólares en efectivo que tenía el funcionario, a quien tacharon de “vergüenza”.

Compartir:
Terremotos en Venezuela, EFE
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Cuatro policías fueron detenidos en Venezuela, acusados de apropiarse de "bienes económicos" recuperados de entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los devastadores terremotos de la semana pasada, informaron autoridades.

Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados del organismo de seguridad y serán presentados ante tribunales, según un comunicado oficial.

Estos "funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros", dijo el director del CICPC, Douglas Rico, en el texto.

Varios videos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentando a un agente del CICPC y rompiendo los dólares en efectivo que tenía el funcionario, a quien tacharon de "vergüenza".

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló en su canal de Telegram que esos agentes "estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales", por lo que, aseguró, serán "juzgados como corresponde".

"Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos", expresó.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) había denunciado el "aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen", quienes, en vez de "cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia".

Este miércoles, la cifra de muertos por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio y que azotaron la zona norte de Venezuela ascendió a 2 mil 295, mientras que la de heridos subió a 11 mil 267, según las autoridades.

*Con información de EFE

En Portada

EN IMÁGENES. Tensión en las afueras de la Usac tras toma de posesión de Mazariegost
Nacionales

EN IMÁGENES. Tensión en las afueras de la Usac tras toma de posesión de Mazariegos

12:18 PM, Jul 01
Walter Mazariegos confirma inicio de un nuevo período como rector de la Usact
Nacionales

Walter Mazariegos confirma inicio de un nuevo período como rector de la Usac

11:01 AM, Jul 01
El Banco de Guatemala cumple 80 años como ancla económica, según su presidentet
Nacionales

El Banco de Guatemala cumple 80 años como ancla económica, según su presidente

01:11 PM, Jul 01
PNC reforzará seguridad por pago del Bono 14t
Nacionales

PNC reforzará seguridad por pago del Bono 14

09:04 AM, Jul 01
Ataque con arma blanca en zona 18: Dos mujeres heridas y un sospechoso detenidot
Nacionales

Ataque con arma blanca en zona 18: Dos mujeres heridas y un sospechoso detenido

12:10 PM, Jul 01

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolCopa del MundoEstados UnidosMéxicoredes socialesBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar