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Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos aumenta a 2 mil 295

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, señaló que han sido rescatadas 6 mil 461 personas por más de 4 mil rescatistas. “La esperanza se mantiene intacta”, dijo.

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Terremotos en Venezuela, EFE
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
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El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó este miércoles que la cifra de muertos por los terremotos ocurridos hace una semana en la zona norte de Venezuela aumentó a 2 mil 295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11 mil 267.

"Al día de hoy se contabilizan 2 mil 295 personas fallecidas, 11 mil 267 personas heridas. Estamos contando al momento 12 mil 841 personas damnificadas", indicó Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, señaló que han sido rescatadas 6 mil 461 personas por más de 4 mil rescatistas. "La esperanza se mantiene intacta", aseguró.

Rodríguez detalló que desde los dos terremotos del pasado 24 de junio se han registrado 782 réplicas, aunque aclaró que durante los últimos dos días la frecuencia y la intensidad han disminuido. "La amenaza parece estar disminuyendo, pero no ha desaparecido", indicó.

El Gobierno de Venezuela, además, ha dispuesto 25 campamentos "transitorios" para las personas damnificadas, 13 de ellos en La Guaira, la zona más afectada; ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy.

Rodríguez llamó a las personas afectadas a inscribirse en un sistema online del Gobierno llamado Patria, por el que se entregan ayudas sociales, para resolver "rápidamente" el tema de "habitabilidad" y llevarlos a "hoteles de la ciudad capital para que tengan un sitio donde pernoctar".

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Terremotos en Venezuela - EFE

Los terremotos de hace una semana han sido los más mortíferos que ha vivido Venezuela en el último siglo. Casi 60 años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los terremotos de hace siete días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA con imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58 mil 870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

*Con información de EFE

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