 Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos aumenta a 1 mil 943

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Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos aumenta a 1 mil 943

“Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros”, pidió el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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Terremotos en Venezuela, EFE
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
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La cifra de muertos por los dos terremotos ocurridos el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1 mil 943, mientras que la de heridos a 10 mil 571, informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que también 6 mil 461 personas han sido rescatadas. Asimismo, añadió que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13 mil 400 y 13 mil 500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre.

"Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros", pidió.

En este contexto, informó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 "colapsaron de forma total". Además, dijo, se estima que aproximadamente 30 mil personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, en la zona más afectada por los temblores.

Un total de 80 mil 870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3 mil 660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26 mil 121 efectivos venezolanos, apuntó Rodríguez. Además, 15 mil 467 personas se han registrado como voluntarias y voluntarios en labores de rescate.

Rodríguez no informó sobre la cifra de desaparecidos, en momentos en los que varias organizaciones registran este número y han establecido redes de apoyo para localizar a familiares.

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Terremotos en Venezuela - EFE

La líder opositora María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos. Hasta el momento, la plataforma registra 42 mil 664 personas que aún no han establecido contacto con sus seres queridos.

Tras los terremotos del pasado miércoles, se han registrado 689 réplicas, indicó el presidente del Parlamento.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace seis días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58 mil 870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

*Con información de EFE

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