Muere Gabriela Fleritt, actriz de 'Bienvenidos', tras terremotos

Gabriela Fleritt, comediante venezolana, fue hallada sin vida tras los devastadores terremotos que sacudieron el estado La Guaira, Venezuela.
La familia de la reconocida humorista confirmó el domingo la noticia, luego de una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a seguidores y allegados.
Según el comunicado familiar, el cuerpo de Gabriela Fleritt fue localizado bajo los escombros de las Residencias Las Palmas, ubicadas en el sector de Macuto.
A causa del colapso total de esta edificación, provocada por el doble sismo del pasado 24 de junio de 2026, los equipos de rescate trabajaron incansablemente en la zona.
Junto a Gabriela Fleritt, también perdieron la vida Andrea Laya y Mariano Ferrera, quienes fueron hallados en el mismo lugar, informó la familia en una sentida declaración a la prensa. La actriz tenía 55 años y contaba con una amplia trayectoria en la televisión venezolana.
Gabriela Fleritt formó parte de la época de oro del humor televisivo en Venezuela. Su debut fue en "Bienvenidos", programa emblemático donde compartió escena con el actor Miguel Ángel Landa.
Además, su paso por otras producciones como "Cheverísimo", "¡A que te ríes!" y "Chisparates" la consolidó como una de las caras más queridas del humor local.
Reacción y agradecimiento de la familia
"Con profundo dolor informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera", se lee en el comunicado.
En el escrito también se hizo referencia al nieto mayor de la humorista, Sebastián Landi, quien había sido rescatado previamente.
"Hoy nuestro compromiso permanece firme junto a Sebastián Landi, el hermoso regalo de vida que nos dejaron Gabriela, Andrea y Mariano. Lo cuidaremos, protegeremos y acompañaremos siempre con todo nuestro amor", indicaron.
En su misiva, los parientes de la humorista agradecieron, "en medio de esta inmensa tristeza", a todas las personas que los apoyaron a lo largo de este tiempo: "Cada gesto de solidaridad significó mucho para nuestra familia y jamás lo olvidaremos".
Durante su carrera, Gabriela Fleritt se ganó el cariño del público por su carisma y talento en la comedia. Varias generaciones disfrutaron de su participación en distintos espacios de entretenimiento, dejando una huella imborrable en la televisión.